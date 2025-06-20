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Россия проявляет интерес к инвестициям в логистику в Бахрейне
Россия проявляет интерес к инвестициям в логистику в Бахрейне - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия проявляет интерес к инвестициям в логистику в Бахрейне
Россия демонстрирует растущий интерес к инвестициям в сферу логистики в Бахрейне, поскольку эта страна открывает путь на рынки Персидского залива, сообщил РИА... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:35+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия демонстрирует растущий интерес к инвестициям в сферу логистики в Бахрейне, поскольку эта страна открывает путь на рынки Персидского залива, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли королевства Абдалла бен Адиль Фахро. "Российская сторона также проявляет растущий интерес к инвестициям в логистический сектор Бахрейна, поскольку он является воротами на рынки стран Персидского залива и арабских государств", - сказал Фахро. Он также указал на ускоренный рост российского участия в ряде отраслей экономики королевства, в частности, в пищевой промышленности Бахрейна - поставках зерновых, молочных продуктов, мяса, фармацевтической и медицинской сферах, легкой и металлургической промышленности, поставках технической продукции и промышленного оборудования. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Бизнес, РОССИЯ, БАХРЕЙН, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, ПМЭФ-2025
Россия проявляет интерес к инвестициям в логистику в Бахрейне
Фахро: Россия проявляет интерес к инвестициям в логистику в Бахрейне
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Россия демонстрирует растущий интерес к инвестициям в сферу логистики в Бахрейне, поскольку эта страна открывает путь на рынки Персидского залива, сообщил РИА Новости на полях ПМЭФ министр промышленности и торговли королевства Абдалла бен Адиль Фахро.
"Российская сторона также проявляет растущий интерес к инвестициям в логистический сектор Бахрейна, поскольку он является воротами на рынки стран Персидского залива и арабских государств", - сказал Фахро.
Он также указал на ускоренный рост российского участия в ряде отраслей экономики королевства, в частности, в пищевой промышленности Бахрейна - поставках зерновых, молочных продуктов, мяса, фармацевтической и медицинской сферах, легкой и металлургической промышленности, поставках технической продукции и промышленного оборудования.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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