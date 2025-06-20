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Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет - 20.06.2025, ПРАЙМ
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за снижение возраста уголовной ответственности в стране с 18 до 16 лет. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:36+0300
2025-06-20T20:36+0300
франция
уголовная ответственность
возраст
инициатива
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ПАРИЖ, 20 июн – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за снижение возраста уголовной ответственности в стране с 18 до 16 лет. "Я за то, чтобы уголовная ответственность наступала с 16 лет. Сегодня можно вступать в брак раньше 18 лет. Партия зеленых или левые хотят, чтобы голосовать на выборах можно было с 16 лет. А мы отказываемся от уголовной ответственности с 16 лет. Я считаю, что если можно голосовать и вступать в брак раньше 18 лет, то раньше 18 лет можно также отвечать за свои поступки", - сказал он в интервью радиостанции RMC. Власти Франции пытаются принять меры по борьбе с ростом преступности в стране. Значительная ее часть связана с наркоторговлей, в которой зачастую заняты несовершеннолетние. Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков.
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франция, уголовная ответственность, возраст, инициатива
ФРАНЦИЯ, уголовная ответственность, возраст, инициатива
20:36 20.06.2025
 
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет

Во Франции выступили за снижение возраста уголовной ответственности до 16 лет

© AFP / Philippe Lopez!Прохожие в Париже
!Прохожие в Париже - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© AFP / Philippe Lopez
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ПАРИЖ, 20 июн – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за снижение возраста уголовной ответственности в стране с 18 до 16 лет.
"Я за то, чтобы уголовная ответственность наступала с 16 лет. Сегодня можно вступать в брак раньше 18 лет. Партия зеленых или левые хотят, чтобы голосовать на выборах можно было с 16 лет. А мы отказываемся от уголовной ответственности с 16 лет. Я считаю, что если можно голосовать и вступать в брак раньше 18 лет, то раньше 18 лет можно также отвечать за свои поступки", - сказал он в интервью радиостанции RMC.
Власти Франции пытаются принять меры по борьбе с ростом преступности в стране. Значительная ее часть связана с наркоторговлей, в которой зачастую заняты несовершеннолетние. Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков.
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