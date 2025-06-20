https://1prime.ru/20250620/frantsiya-858745699.html
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет - 20.06.2025, ПРАЙМ
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет
Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за снижение возраста уголовной ответственности в стране с 18 до 16 лет. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:36+0300
2025-06-20T20:36+0300
2025-06-20T20:36+0300
франция
уголовная ответственность
возраст
инициатива
https://cdnn.1prime.ru/img/82837/14/828371472_0:304:5800:3567_1920x0_80_0_0_94a953ba77be46cfaab4b261856d8cc0.jpg
ПАРИЖ, 20 июн – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за снижение возраста уголовной ответственности в стране с 18 до 16 лет. "Я за то, чтобы уголовная ответственность наступала с 16 лет. Сегодня можно вступать в брак раньше 18 лет. Партия зеленых или левые хотят, чтобы голосовать на выборах можно было с 16 лет. А мы отказываемся от уголовной ответственности с 16 лет. Я считаю, что если можно голосовать и вступать в брак раньше 18 лет, то раньше 18 лет можно также отвечать за свои поступки", - сказал он в интервью радиостанции RMC. Власти Франции пытаются принять меры по борьбе с ростом преступности в стране. Значительная ее часть связана с наркоторговлей, в которой зачастую заняты несовершеннолетние. Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков.
https://1prime.ru/20250619/durov-858676906.html
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82837/14/828371472_320:0:5481:3871_1920x0_80_0_0_b4ef73a1082b5e8d89ff702144c40808.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, уголовная ответственность, возраст, инициатива
ФРАНЦИЯ, уголовная ответственность, возраст, инициатива
Во Франции предложили снизить возраст уголовной ответственности до 16 лет
Во Франции выступили за снижение возраста уголовной ответственности до 16 лет
ПАРИЖ, 20 июн – ПРАЙМ. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен выступил за снижение возраста уголовной ответственности в стране с 18 до 16 лет.
"Я за то, чтобы уголовная ответственность наступала с 16 лет. Сегодня можно вступать в брак раньше 18 лет. Партия зеленых или левые хотят, чтобы голосовать на выборах можно было с 16 лет. А мы отказываемся от уголовной ответственности с 16 лет. Я считаю, что если можно голосовать и вступать в брак раньше 18 лет, то раньше 18 лет можно также отвечать за свои поступки", - сказал он в интервью радиостанции RMC.
Власти Франции пытаются принять меры по борьбе с ростом преступности в стране. Значительная ее часть связана с наркоторговлей, в которой зачастую заняты несовершеннолетние. Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков.
Франция смягчила судебный контроль в отношении Дурова, пишут СМИ