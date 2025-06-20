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ЦБ не видит задачи подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества
ЦБ не видит задачи подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества - 20.06.2025, ПРАЙМ
ЦБ не видит задачи подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества
Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган. "Я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества. Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и, соответственно, обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста", - сказал Ганган на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ. Он отметил, что регулятор сейчас видит тренд на снижение инфляции, более умеренные темпы кредитования, высокую норму сбережения, что позволило в июне снизить ключевую ставку. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Финансы, РОССИЯ
ЦБ не видит задачи подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества
Ганган: перед ЦБ не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с обществом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества, в регуляторе уверены в возможности обеспечить ценовую стабильность и плавный переход экономики на траекторию сбалансированного роста, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган.
"Я вас уверяю, что перед Банком России не стоит задача подавить инфляцию, не считаясь с интересами общества. Мы по-прежнему уверены, что мы можем и обеспечить ценовую стабильность, то есть снизить инфляцию, и, соответственно, обеспечить плавный переход экономики на ту самую траекторию сбалансированного роста", - сказал Ганган на деловом завтраке "Сбера" в рамках ПМЭФ.
Он отметил, что регулятор сейчас видит тренд на снижение инфляции, более умеренные темпы кредитования, высокую норму сбережения, что позволило в июне снизить ключевую ставку.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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