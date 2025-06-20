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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3% - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3%
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3% - 20.06.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3%
Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу снижаются на 3%, почти до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.06.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу снижаются на 3%, почти до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 479,5 доллара за тысячу кубометров (-2,9%). А по состоянию на 10.05 мск их стоимость составляет 478,9 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 493,7 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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газ, торги, европа, ice
Энергетика, Газ, Торги, ЕВРОПА, ICE
10:25 20.06.2025
 
Биржевые цены на газ в Европе снижаются на 3%

Биржевые цены на газ в Европе опускаются в пятницу до 479 долларов за тысячу кубометров

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе утром в пятницу снижаются на 3%, почти до 479 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 479,5 доллара за тысячу кубометров (-2,9%). А по состоянию на 10.05 мск их стоимость составляет 478,9 доллара (-3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 493,7 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
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