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В Европе снизились цены на газ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250620/gaz-858745569.html
В Европе снизились цены на газ
В Европе снизились цены на газ - 20.06.2025, ПРАЙМ
В Европе снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 1% – до 488 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:26+0300
2025-06-20T20:26+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 1% – до 488 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 479,5 доллара за тысячу кубометров (-2,9%). Ценовой минимум составил 474,2 доллара (-4%), ценовой максимум – 491 доллар (-0,5%). Последние фьючерсы торговались по 487,7 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 493,7 доллара за тысячу кубометров. "За последние две недели сектор стал более волатильным, помимо погодных условий на первый план вышел вновь геополитический фактор. В основном все напряжение сосредоточено в теме израильско-иранского конфликта и теоретической возможности участия в нем США. Инвесторы всерьез опасаются вмешательства Вашингтона", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Потенциальное перекрытие Ормузского пролива является фактором высокого риска для рынка газа, так как в таком случае большая доля поставок сжиженного природного газа будут тоже заблокирована в регионе, отметил аналитик. "Новостной фон пока остается неопределенным, обмен ударами продолжается, а новостей о прогрессе в переговорах пока мы не видели. Как результат, газовый рынок, как и нефть и золото, продолжает находится в состоянии неопределенности, поэтому волатильность тут сохранится", – добавил Скрябин.
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ice, европа, газ, цены
Экономика, ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
20:26 20.06.2025
 
В Европе снизились цены на газ

ICE: цены на газ в Европе снизились на 1%, до $488

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЦентрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в пятницу снизились на 1% – до 488 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 479,5 доллара за тысячу кубометров (-2,9%). Ценовой минимум составил 474,2 доллара (-4%), ценовой максимум – 491 доллар (-0,5%). Последние фьючерсы торговались по 487,7 доллара (-1,2%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 493,7 доллара за тысячу кубометров.
"За последние две недели сектор стал более волатильным, помимо погодных условий на первый план вышел вновь геополитический фактор. В основном все напряжение сосредоточено в теме израильско-иранского конфликта и теоретической возможности участия в нем США. Инвесторы всерьез опасаются вмешательства Вашингтона", – сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Потенциальное перекрытие Ормузского пролива является фактором высокого риска для рынка газа, так как в таком случае большая доля поставок сжиженного природного газа будут тоже заблокирована в регионе, отметил аналитик.
"Новостной фон пока остается неопределенным, обмен ударами продолжается, а новостей о прогрессе в переговорах пока мы не видели. Как результат, газовый рынок, как и нефть и золото, продолжает находится в состоянии неопределенности, поэтому волатильность тут сохранится", – добавил Скрябин.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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