https://1prime.ru/20250620/gazprom-858706086.html

"Газпром нефть" актуализирует ресурсную базу редкоземельных компонентов

"Газпром нефть" актуализирует ресурсную базу редкоземельных компонентов - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Газпром нефть" актуализирует ресурсную базу редкоземельных компонентов

"Газпром нефть" актуализирует свою ресурсную базу редкоземельных компонентов, проводит испытания технологий их добычи из попутных вод своих нефтяных... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:05+0300

2025-06-20T10:05+0300

2025-06-20T10:05+0300

пмэф-2025

газпром нефть

александр дюков

россия

редкоземельные элементы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром нефть" актуализирует свою ресурсную базу редкоземельных компонентов, проводит испытания технологий их добычи из попутных вод своих нефтяных месторождений в Оренбургской области, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума. "Компания активно работает над возможностью извлечения ценных, в том числе редкоземельных компонентов из попутных вод собственных месторождений - в Оренбургской области. Для этого компания адаптирует свои компетенции в области геологоразведки и добычи к новым объектам. На данный момент проводится актуализация ресурсной базы редкоземельных компонентов на месторождения, проводятся испытания технологий добычи редкоземельных компонентов, формируются оптимальные бизнес-модели", - сказал Дюков о планах по добыче редкоземельных металлов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/gazprom-neft-858705510.html

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газпром нефть, александр дюков, россия, редкоземельные элементы