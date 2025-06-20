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Дюков рассказал о влиянии рубля производственные планы "Газпром нефти"

Дюков рассказал о влиянии рубля производственные планы "Газпром нефти" - 20.06.2025, ПРАЙМ

Дюков рассказал о влиянии рубля производственные планы "Газпром нефти"

Текущий курс рубля не самый комфортный для экспортеров, но это не влияет на производственные и инвестиционные планы "Газпром нефти", сообщила журналистам на... | 20.06.2025, ПРАЙМ

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Текущий курс рубля не самый комфортный для экспортеров, но это не влияет на производственные и инвестиционные планы "Газпром нефти", сообщила журналистам на брифинге в кулуарах ПМЭФ глава компании Александр Дюков. "Газпром нефть" наращивает инвестиции в добычу. Мы сохраняем инвестиционную устойчивость в текущей конъюнктуре рынка. Конечно, для нас как для экспортеров текущий курс рубля не самый комфортный, но это не влияет на наши производственные планы", – сказал он. Основные инвестиционные проекты компании сейчас – в добыче, добавил Дюков. "Это в том числе проекты в Восточной Сибири – Чонская группа месторождений. Это инвестиции в разработку неоком-юрских залежей Бованенково и ряд других крупных проектов", – указал он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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газпром, александр дюков, рынок, рубль