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"Газпром" подписал соглашения с китайскими CNPC и PipeChina - 20.06.2025, ПРАЙМ
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"Газпром" подписал соглашения с китайскими CNPC и PipeChina
"Газпром" подписал соглашения с китайскими CNPC и PipeChina - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Газпром" подписал соглашения с китайскими CNPC и PipeChina
"Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения с китайскими компаниями CNPC и PipeChina, регулирующие ввод в действие и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:57+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения с китайскими компаниями CNPC и PipeChina, регулирующие ввод в действие и эксплуатацию трансграничного участка газопровода "дальневосточного маршрута", передает корреспондент РИА Новости с подписания. Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation, CNPC) Чжан Даовэй подписали соглашение об эксплуатации трансграничного участка российско-китайского трубопровода по "дальневосточному маршруту". Кроме того, заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин и Чжан Даовэй подписали соглашение о проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию трансграничного участка газопровода дальневосточного маршрута. Как уточнили на церемонии, речь шла о разделе 2 "Ввод в эксплуатацию". Соглашения регулируют взаимодействие сторон в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченска (Россия) и Хулиня (Китай), включая вопросы оперативного управления и технического обслуживания. Документы подписаны в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера. Государственная нефтегазовая компания CNPC – основной партнер "Газпрома" в Китае. В феврале 2022 года "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному маршруту". После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай должен увеличиться на 10 миллиардов кубометров. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Газ, Бизнес, КИТАЙ, Газпром, CNPC
13:57 20.06.2025
 
"Газпром" подписал соглашения с китайскими CNPC и PipeChina

"Газпром" подписал соглашения об эксплуатации нового участка газопровода в Китай

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд компании "Газпром" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд компании Газпром на Российском инвестиционном форуме в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. "Газпром" на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашения с китайскими компаниями CNPC и PipeChina, регулирующие ввод в действие и эксплуатацию трансграничного участка газопровода "дальневосточного маршрута", передает корреспондент РИА Новости с подписания.
Заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов и вице-президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (China National Petroleum Corporation, CNPC) Чжан Даовэй подписали соглашение об эксплуатации трансграничного участка российско-китайского трубопровода по "дальневосточному маршруту".
Кроме того, заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин и Чжан Даовэй подписали соглашение о проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию трансграничного участка газопровода дальневосточного маршрута. Как уточнили на церемонии, речь шла о разделе 2 "Ввод в эксплуатацию".
Соглашения регулируют взаимодействие сторон в процессе ввода и дальнейшей эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченска (Россия) и Хулиня (Китай), включая вопросы оперативного управления и технического обслуживания.
Документы подписаны в присутствии председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
Государственная нефтегазовая компания CNPC – основной партнер "Газпрома" в Китае.
В феврале 2022 года "Газпром" и CNPC подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному маршруту". После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай должен увеличиться на 10 миллиардов кубометров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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