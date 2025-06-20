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Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности РФ говорить с Мерцем - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности РФ говорить с Мерцем
Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности РФ говорить с Мерцем - 20.06.2025, ПРАЙМ
Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности РФ говорить с Мерцем
Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с канцлером Фридрихом Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:25+0300
2025-06-20T13:25+0300
политика
россия
общество
фрг
фридрих мерц
владимир путин
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БЕРЛИН, 20 июн - ПРАЙМ. Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с канцлером Фридрихом Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается ни от каких контактов и всегда к этому открыта. "Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет", - заявил Корнелиус на брифинге кабмина в пятницу, отвечая на вопрос, открыт ли Мерц к телефонному разговору с российским президентом. Ранее политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали канцлера Фридриха Мерца провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным и использовать это в качестве возможной отправной точки для дипломатии.
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россия, общество , фрг, фридрих мерц, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Общество , ФРГ, Фридрих Мерц, Владимир Путин
13:25 20.06.2025
 
Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности РФ говорить с Мерцем

Власти ФРГ приняли к сведению сообщения о готовности России говорить с Мерцем

© CC BY 2.0 / European People's PartyНемецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© CC BY 2.0 / European People's Party
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БЕРЛИН, 20 июн - ПРАЙМ. Власти ФРГ "приняли к сведению" сообщения о готовности РФ разговаривать с канцлером Фридрихом Мерцем, если он захочет позвонить, но прямого контакта нет, заявил в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если канцлер Мерц хочет позвонить и переговорить, то Москва не отказывается ни от каких контактов и всегда к этому открыта.
"Мы приняли к сведению это заявление, но прямого контакта нет", - заявил Корнелиус на брифинге кабмина в пятницу, отвечая на вопрос, открыт ли Мерц к телефонному разговору с российским президентом.
Ранее политики из немецких партий "Левые" и "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвали канцлера Фридриха Мерца провести разговор с российским президентом Владимиром Путиным и использовать это в качестве возможной отправной точки для дипломатии.
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12:50
 
ПолитикаРОССИЯОбществоФРГФридрих МерцВладимир Путин
 
 
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