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В госдепе отчитали журналиста, сомневающегося в намерениях России

В госдепе отчитали журналиста, сомневающегося в намерениях России - 20.06.2025, ПРАЙМ

В госдепе отчитали журналиста, сомневающегося в намерениях России

Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп знает о ситуации вокруг Украины и о намерениях России по урегулированию... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T23:10+0300

2025-06-20T23:10+0300

2025-06-20T23:11+0300

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ВАШИНГТОН, 20 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель госдепа Тэмми Брюс заявила, что президент США Дональд Трамп знает о ситуации вокруг Украины и о намерениях России по урегулированию конфликта больше журналистов, сомневающихся в искренности Москвы. "Дональд Трамп, вероятно, знает о ситуации побольше вашего. Думаю, важно, чтобы вы не подвергали действия президента сомнению и не спекулировали, представляя, будто его действия не направлены на мир, хотя они ведут именно по этому пути", - сказала Брюс на брифинге в госдепе. Таким образом она ответила на вопрос журналиста о том, почему президент США не предпринимает в адрес России мер, на которые он обещал пойти в случае неудовлетворенности темпом украинского урегулирования. Представитель госдепа заявила, что мнение сомневающегося журналиста в данном контексте не является вопросом, требующим внимания. По словам Брюс, важно, что "вовлеченные люди месяцами взаимодействуют со сторонами". "По этой причине у нас и нет переговоров перед журналистами, споров с теми, кто читает новости, цитаты... Происходят вещи более сложные. Другие переговоры. Комбинация множества других переговоров. С Ираном. С Россией и Украиной. Стороны встречаются. Как мы всегда говорили, мы не будем слушать, что говорит Россия, будем смотреть, что они делают. Это остается правдой", - сказала она. Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. В понедельник Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.

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сша, госдеп, журналист, россия