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ГД готова предложить инструменты защиты электорального суверенитета РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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ГД готова предложить инструменты защиты электорального суверенитета РФ
ГД готова предложить инструменты защиты электорального суверенитета РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
ГД готова предложить инструменты защиты электорального суверенитета РФ
При необходимости комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет предлагать дополнительные... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:25+0300
2025-06-20T09:25+0300
госдума
общество
россия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. При необходимости комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет предлагать дополнительные законодательные инструменты защиты электорального суверенитета РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев. "Комиссия приступила к мониторингу попыток иностранного вмешательства в региональные выборы в России в сентябре 2025 года. Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии. По его словам, в эти регионы включается Курская область, ряд областей Сибирского и Уральского федеральных округов. Также, как отметил депутат, проводится набор волонтеров для незаконной агитации и пропагандистских акций. "Зафиксирована и работа извне по сбору персональных данных "единомышленников" и желающих баллотироваться в 2026 году в депутаты Государственной Думы для помощи в проведении избирательных кампаний и сборе подписей", - подчеркнул парламентарий. Пискарев добавил, что комиссия ГД анализирует данные факты с учётом подготовки к предстоящей в будущем году парламентской избирательной кампании. "При необходимости будем предлагать дополнительные законодательные инструменты защиты электорального суверенитета нашей страны", - заключил он.
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госдума, общество , россия
Госдума, Общество , РОССИЯ
09:25 20.06.2025
 
ГД готова предложить инструменты защиты электорального суверенитета РФ

Пискарев: ГД при необходимости предложит инструменты защиты электорального суверенитета РФ

Здание Госдумы
Здание Госдумы
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. При необходимости комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России будет предлагать дополнительные законодательные инструменты защиты электорального суверенитета РФ, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссия приступила к мониторингу попыток иностранного вмешательства в региональные выборы в России в сентябре 2025 года. Уже сейчас, в частности, рядом иностранных агентов и представителей зарубежных нежелательных и экстремистских организаций анонсирована кампания по влиянию на выборы как минимум в 10 регионах нашей страны", - его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.
По его словам, в эти регионы включается Курская область, ряд областей Сибирского и Уральского федеральных округов.
Также, как отметил депутат, проводится набор волонтеров для незаконной агитации и пропагандистских акций.
"Зафиксирована и работа извне по сбору персональных данных "единомышленников" и желающих баллотироваться в 2026 году в депутаты Государственной Думы для помощи в проведении избирательных кампаний и сборе подписей", - подчеркнул парламентарий.
Пискарев добавил, что комиссия ГД анализирует данные факты с учётом подготовки к предстоящей в будущем году парламентской избирательной кампании.
"При необходимости будем предлагать дополнительные законодательные инструменты защиты электорального суверенитета нашей страны", - заключил он.
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