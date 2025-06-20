https://1prime.ru/20250620/granitsy-858729884.html
"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море
"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море
Россия скорректировала свои границы в Балтийском море, следует из соответствующего правительственного постановления, которое признает недействующим утвержденный | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T15:32+0300
2025-06-20T15:32+0300
2025-06-20T15:35+0300
политика
правительство рф
балтийское море
корректировка
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_0:155:3001:1843_1920x0_80_0_0_b1d650df1ba062359a56ddf8f7182022.jpg
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Россия скорректировала свои границы в Балтийском море, следует из соответствующего правительственного постановления, которое признает недействующим утвержденный в 1985 году перечень координат. Документ размещен на портале официальной и правовой информации. Согласно постановлению, российское правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, которые определяют положение исходных линий - от них отмеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны у материкового побережья и островов Российской Федерации на Балтике.Как указывается в документе, "исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша".Утвержденный перечень определил координаты восьми островов в Балтийском море и берега к северу от устья реки Нарва.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал корректировку российских границ в Балтийском море "очень своевременным, внятным и исчерпывающим ответом на попытки балтийских лимитрофов, а затем уже и новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте объявить Балтику "внутренним морем альянса".При этом вице-спикер Совфеда напомнил, что Рютте попытался объявить морем Североатлантического альянса и Черное море.
https://1prime.ru/20250619/provokatsii-858672720.html
балтийское море
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82622/27/826222723_168:0:2831:1997_1920x0_80_0_0_4e9c1f90e363a4634ca472de90ad9a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство рф, балтийское море, корректировка
Политика, Правительство РФ, Балтийское море, корректировка
"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море
Правительство РФ скорректировало границы России в Балтийском море
МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ.
Россия скорректировала свои границы в Балтийском море, следует из соответствующего правительственного постановления, которое признает недействующим утвержденный в 1985 году перечень координат. Документ размещен на портале
официальной и правовой информации.
Согласно постановлению, российское правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, которые определяют положение исходных линий - от них отмеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны у материкового побережья и островов Российской Федерации на Балтике.
Как указывается в документе, "исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша".
Утвержденный перечень определил координаты восьми островов в Балтийском море и берега к северу от устья реки Нарва.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал корректировку российских границ в Балтийском море "очень своевременным, внятным и исчерпывающим ответом на попытки балтийских лимитрофов, а затем уже и новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте объявить Балтику "внутренним морем альянса".
При этом вице-спикер Совфеда напомнил, что Рютте попытался объявить морем Североатлантического альянса и Черное море.
"Рвутся воевать". Раскрыто, зачем Западу нужен конфликт с РФ на Балтике