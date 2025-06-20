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"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море

"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Очень своевременно". Россия скорректировала свои границы в Балтийском море

Россия скорректировала свои границы в Балтийском море, следует из соответствующего правительственного постановления, которое признает недействующим утвержденный | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:32+0300

2025-06-20T15:32+0300

2025-06-20T15:35+0300

политика

правительство рф

балтийское море

корректировка

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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Россия скорректировала свои границы в Балтийском море, следует из соответствующего правительственного постановления, которое признает недействующим утвержденный в 1985 году перечень координат. Документ размещен на портале официальной и правовой информации. Согласно постановлению, российское правительство утвердило обновленный перечень географических координат точек, которые определяют положение исходных линий - от них отмеряется ширина территориального моря, прилежащей зоны у материкового побережья и островов Российской Федерации на Балтике.Как указывается в документе, "исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша".Утвержденный перечень определил координаты восьми островов в Балтийском море и берега к северу от устья реки Нарва.Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале назвал корректировку российских границ в Балтийском море "очень своевременным, внятным и исчерпывающим ответом на попытки балтийских лимитрофов, а затем уже и новоиспеченного генсека НАТО Марка Рютте объявить Балтику "внутренним морем альянса".При этом вице-спикер Совфеда напомнил, что Рютте попытался объявить морем Североатлантического альянса и Черное море.

https://1prime.ru/20250619/provokatsii-858672720.html

балтийское море

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правительство рф, балтийское море, корректировка