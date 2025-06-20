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Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом"

Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом" - 20.06.2025, ПРАЙМ

Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом"

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:16+0300

2025-06-20T09:16+0300

2025-06-20T09:16+0300

пмэф-2025

россия

герман греф

сбербанк

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ. "Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом", - сказал он, говоря об экономике России. Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. "Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет", - сказал он. Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. "По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть", - отметил он. Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и "равновесном" выше 100 рублей "это ощущают на себе... очень сильно" экспортные отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, герман греф, сбербанк