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Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом" - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом"
Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом" - 20.06.2025, ПРАЙМ
Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом"
Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:16+0300
2025-06-20T09:16+0300
пмэф-2025
россия
герман греф
сбербанк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ. "Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом", - сказал он, говоря об экономике России. Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. "Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет", - сказал он. Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. "По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть", - отметил он. Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и "равновесном" выше 100 рублей "это ощущают на себе... очень сильно" экспортные отрасли. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, герман греф, сбербанк
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Герман Греф, Сбербанк
09:16 20.06.2025
 
Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом"

Глава "Сбера" Греф назвал ситуацию в российской экономике "идеальным штормом"

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера "Ставки против роста: каким будет ближайший год?"
ПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год? - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как "идеальный шторм", об этом он заявил во время ежегодного делового завтрака на платформе ПМЭФ.
"Что касается внутренней ситуации, мы столкнулись с большим набором проблем, который на сегодняшний день можно называть идеальным штормом", - сказал он, говоря об экономике России.
Греф отметил, что, во-первых, речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка в реальном выражении, что оказывает влияние на рентабельность бизнеса и вынуждает его менять свои планы. "Это, к сожалению, несет угрозу экономическому росту не только в этом году, но и самое главное - на перспективе двух-трех лет", - сказал он.
Во-вторых, речь об отставании в производительности от развитых стран. "По разным отраслям мы отстаем от 40% до четырёх раз... С другой стороны, это очень хорошая новость, потому что сейчас время как раз направить все свои усилия в таких условиях на оптимизацию собственного бизнеса, оптимизацию издержек и вскрытие тех резервов, которые, очевидно, у каждого из нас есть", - отметил он.
Также он считает, что при курсе рубля 78-79 за доллар и "равновесном" выше 100 рублей "это ощущают на себе... очень сильно" экспортные отрасли.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025РОССИЯГерман ГрефСбербанк
 
 
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