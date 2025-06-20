Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/gref-858708902.html
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка - 20.06.2025, ПРАЙМ
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка
Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:33+0300
2025-06-20T10:33+0300
пмэф-2025
банки
финансы
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76378/14/763781433_0:130:2103:1312_1920x0_80_0_0_28c1f194684050023b39cc6ef34356f1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах делового пресс-завтрака в рамках ПМЭФ. "Конечно окажет, положительный (результат - ред.)" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/stavka-858700410.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76378/14/763781433_89:0:2012:1442_1920x0_80_0_0_de8d14817064ee764aebf29215128fb4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, герман греф, сбербанк
ПМЭФ-2025, Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
10:33 20.06.2025
 
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка

Греф: снижение ключевой ставки ЦБ положительно повлияет на показатели Сбербанка

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах делового пресс-завтрака в рамках ПМЭФ.
"Конечно окажет, положительный (результат - ред.)" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки
08:58
 
ПМЭФ-2025БанкиФинансыГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала