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Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка - 20.06.2025, ПРАЙМ
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка
Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:33+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах делового пресс-завтрака в рамках ПМЭФ. "Конечно окажет, положительный (результат - ред.)" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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банки, финансы, герман греф, сбербанк
ПМЭФ-2025, Банки, Финансы, Герман Греф, Сбербанк
Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка
Греф: снижение ключевой ставки ЦБ положительно повлияет на показатели Сбербанка
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах делового пресс-завтрака в рамках ПМЭФ.
"Конечно окажет, положительный (результат - ред.)" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
В ЦБ высказались об эффективности быстрого снижения ключевой ставки