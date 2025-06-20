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Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка

Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка - 20.06.2025, ПРАЙМ

Греф оценил влияние снижения ключевой ставки ЦБ на показатели Сбербанка

Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:33+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Более ранний, чем ожидалось, переход к снижению ключевой ставки Центробанком окажет положительное влияние на финансовые и операционные показатели Сбербанка, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф в кулуарах делового пресс-завтрака в рамках ПМЭФ. "Конечно окажет, положительный (результат - ред.)" - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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банки, финансы, герман греф, сбербанк