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Греф заявил, что не управляет Сбербанком
Греф заявил, что не управляет Сбербанком - 20.06.2025, ПРАЙМ
Греф заявил, что не управляет Сбербанком
Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция. | 20.06.2025, ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция. "Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень", - сказал Греф. По его словам, конкуренция – это залог успеха любой крупной компании. "Я никогда не боялся конкуренции, никогда не призывал к ограничению конкуренции... Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель", - подчеркнул Греф. Он добавил, что к конкурентам нужно относиться уважительно. "Мы следим за тем, что делают конкуренты. Когда они делают какие-то вещи лучше нас, мы тоже у них учимся, стараемся внедрять это. Чем больше компания, тем больше ей нужен конкурент", - сказал глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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финансы, банки, герман греф, сбербанк
ПМЭФ-2025, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
Греф заявил, что не управляет Сбербанком
Греф заявил, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция.
"Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень", - сказал Греф.
По его словам, конкуренция – это залог успеха любой крупной компании. "Я никогда не боялся конкуренции, никогда не призывал к ограничению конкуренции... Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель", - подчеркнул Греф.
Он добавил, что к конкурентам нужно относиться уважительно. "Мы следим за тем, что делают конкуренты. Когда они делают какие-то вещи лучше нас, мы тоже у них учимся, стараемся внедрять это. Чем больше компания, тем больше ей нужен конкурент", - сказал глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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