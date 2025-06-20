Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Греф заявил, что не управляет Сбербанком - 20.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920ПМЭФ-2025
https://1prime.ru/20250620/gref-858712335.html
Греф заявил, что не управляет Сбербанком
Греф заявил, что не управляет Сбербанком - 20.06.2025, ПРАЙМ
Греф заявил, что не управляет Сбербанком
Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T11:17+0300
2025-06-20T11:17+0300
пмэф-2025
финансы
банки
герман греф
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/76535/74/765357414_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_e6dbcbc3ebe2e9729df02f85ea333f4f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция. "Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень", - сказал Греф. По его словам, конкуренция – это залог успеха любой крупной компании. "Я никогда не боялся конкуренции, никогда не призывал к ограничению конкуренции... Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель", - подчеркнул Греф. Он добавил, что к конкурентам нужно относиться уважительно. "Мы следим за тем, что делают конкуренты. Когда они делают какие-то вещи лучше нас, мы тоже у них учимся, стараемся внедрять это. Чем больше компания, тем больше ей нужен конкурент", - сказал глава Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/gref-858702384.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76535/74/765357414_40:0:1443:1052_1920x0_80_0_0_52d76bc7c390c861fa9c7007cc47fc93.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, герман греф, сбербанк
ПМЭФ-2025, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
11:17 20.06.2025
 
Греф заявил, что не управляет Сбербанком

Греф заявил, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025, что Сбербанком управляет не он, а рыночная конкуренция.
"Есть иллюзия того, что я управляю Сбербанком. Это иллюзия. Сбербанком управляет рынок, рыночная конкуренция. Вы можете посмотреть на наши относительные показатели и сразу же увидеть, где мы хорошо, где не очень", - сказал Греф.
По его словам, конкуренция – это залог успеха любой крупной компании. "Я никогда не боялся конкуренции, никогда не призывал к ограничению конкуренции... Чем больше конкуренции, тем больше выигрывает в конечном итоге потребитель", - подчеркнул Греф.
Он добавил, что к конкурентам нужно относиться уважительно. "Мы следим за тем, что делают конкуренты. Когда они делают какие-то вещи лучше нас, мы тоже у них учимся, стараемся внедрять это. Чем больше компания, тем больше ей нужен конкурент", - сказал глава Сбербанка.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025. Деловой завтрак Сбера Ставки против роста: каким будет ближайший год? - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
Греф назвал текущую ситуацию в экономике России "идеальным штормом"
09:16
 
ПМЭФ-2025ФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала