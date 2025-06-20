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Греф назвал возможные последствия монополизации платежного QR-кода в РФ

Греф назвал возможные последствия монополизации платежного QR-кода в РФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Греф назвал возможные последствия монополизации платежного QR-кода в РФ

Монополизация платежного QR-кода в России не приведет ни к чему хорошему, потому что технология перестанет развиваться, заявил журналистам глава Сбербанка... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:27+0300

2025-06-20T11:27+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Монополизация платежного QR-кода в России не приведет ни к чему хорошему, потому что технология перестанет развиваться, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах делового пресс-завтрака в рамках ПМЭФ. "Я считаю это решение не рациональным, ограничивающим технологическое развитие. У нас самые продвинутый сектор в мире с точки зрения транзакционной деятельности. Вы нигде, ни в одной стране мира не найдете таких совершенных платежных инструментов, которые есть у нас… И монополизация QR-кода ни к чему доброму не приведет, потому что он перестанет развиваться", - сказал он, отвечая на вопрос об универсальном платежном QR-коде, который планируется внедрить в РФ. При этом Греф добавил, что Сбербанк изобретает другие способы платежа. "Мы в ближайшее время готовим новые подарки нашим клиентам. С точки зрения инновационных способов платежей и возможности расширения сервисов по существующей линейке платежей", - отметил он. Греф подчеркнул, что он "категорический противник монополизации, особенно, если эта монополизации пойдет дальше". В январе консорциум банков, в который входят Т-Банк, Альфа-банк и Сбербанк, сообщил, что предлагает не ограничивать число операторов платежных QR-кодов на рынке, а обеспечить сопряжение разных платформ для оплаты QR-кодом, чтобы бесшовно передавать клиентов между несколькими операторами. В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ изучил предложения консорциума банков о "роуминге" платформ платежных QR-кодов и считает, что универсальный QR дает больше возможностей для конкуренции. В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки проводить операции с цифровым рублем и использовать универсальный QR-код. Документ внесен группой сенаторов и депутатов. Он расширяет возможности расчетов цифровыми рублями и внедряет универсальный код при безналичной оплате гражданами товаров, работ и услуг. Оператором услуг по предоставлению универсального платежного кода станет Национальная система платежных карт (НСПК, на 100% принадлежит Банку России). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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сбербанк, герман греф, qr-код, финансы, технологии