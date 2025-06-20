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Греф надеется, что экономика России пройдет между охлаждением и рецессией

Греф надеется, что экономика России пройдет между охлаждением и рецессией - 20.06.2025, ПРАЙМ

Греф надеется, что экономика России пройдет между охлаждением и рецессией

Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:32+0300

2025-06-20T11:32+0300

2025-06-20T11:32+0300

пмэф-2025

герман греф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф заявил на ПМЭФ о надежде, что российской экономике удастся пройти по тонкой грани между охлаждением и рецессией. Он отметил, что на сегодняшний день пока не наблюдает рецессии в экономике РФ. "В целом, я думаю, что будет найден баланс, который позволит пройти эту очень тонкую грань между охлаждением и рецессией", - заявил банкир журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. По мнению Грефа, такие "острые дискуссии" сейчас на эту тему по причине того, что очень важно не пропустить момент, когда нужно переходить к "политике смягчения". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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герман греф