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Гросси надеется, что США не применят противобункерные бомбы по Ирану - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Гросси надеется, что США не применят противобункерные бомбы по Ирану
Гросси надеется, что США не применят противобункерные бомбы по Ирану - 20.06.2025, ПРАЙМ
Гросси надеется, что США не применят противобункерные бомбы по Ирану
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана в иранском Фордо, Вашингтону и... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:02+0300
2025-06-20T09:02+0300
политика
сша
иран
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана в иранском Фордо, Вашингтону и Тегерану важно вернуться к поискам дипломатического решения. "Я надеюсь, что этого не произойдет..., надеюсь, что можно вернуться к дипломатическому решению. В конце концов можно уничтожить физические объекты, но невозможно уничтожить знания, нельзя уничтожить технологический прогресс, происходящий в стране. Мы продолжаем верить, что важно найти способ вернуться за стол переговоров..., нет нужды в противобункерных снарядах или чем-то подобном", - сказал Гросси в эфире телеканала CNN. Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил Пентагону нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат центр в Фордо. Однако в Пентагоне, по словам источников, сомневаются в том, что их противобункерные бомбы смогут достичь цели из-за глубокого заложения иранских объектов. В оборонном ведомстве США не исключают, что сначала потребуется "разрыхлить землю обычными бомбами, а затем сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2". Вместе с тем Трамп использование тактического ядерного оружия против Ирана не рассматривает и предложение его использовать не выдвигалось главой Пентагона Питом Хегсетом, утверждала газета. Позднее старший корреспондент по Белому дому телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на чиновника администрации Трампа сообщила, что США отрицают сообщения о том, что их противобункерные бомбы не смогут гарантированно уничтожить иранский центр по обогащению урана в Фордо и продолжают рассматривать использование всех типов вооружений в случае нанесения удара по Ирану, в том числе тактическое ядерное оружие.
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сша, иран, рафаэль гросси, магатэ
Политика, США, ИРАН, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
09:02 20.06.2025
 
Гросси надеется, что США не применят противобункерные бомбы по Ирану

Глава МАГАТЭ Гросси: США не будут использовать противобункерные бомбы по Ирану

© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEAГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© CC BY 2.0 / Dean Calma / IAEA
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси надеется, что США не будут использовать противобункреные бомбы по центру обогащения урана в иранском Фордо, Вашингтону и Тегерану важно вернуться к поискам дипломатического решения.
"Я надеюсь, что этого не произойдет..., надеюсь, что можно вернуться к дипломатическому решению. В конце концов можно уничтожить физические объекты, но невозможно уничтожить знания, нельзя уничтожить технологический прогресс, происходящий в стране. Мы продолжаем верить, что важно найти способ вернуться за стол переговоров..., нет нужды в противобункерных снарядах или чем-то подобном", - сказал Гросси в эфире телеканала CNN.
Газета Guardian со ссылкой на источники ранее сообщала, что Трамп предложил Пентагону нанести удары по Ирану только в том случае, если противобункерные бомбы гарантированно уничтожат центр в Фордо. Однако в Пентагоне, по словам источников, сомневаются в том, что их противобункерные бомбы смогут достичь цели из-за глубокого заложения иранских объектов. В оборонном ведомстве США не исключают, что сначала потребуется "разрыхлить землю обычными бомбами, а затем сбросить тактическое ядерное оружие с бомбардировщика B2". Вместе с тем Трамп использование тактического ядерного оружия против Ирана не рассматривает и предложение его использовать не выдвигалось главой Пентагона Питом Хегсетом, утверждала газета.
Позднее старший корреспондент по Белому дому телеканала Fox News Джеки Хайнрих со ссылкой на чиновника администрации Трампа сообщила, что США отрицают сообщения о том, что их противобункерные бомбы не смогут гарантированно уничтожить иранский центр по обогащению урана в Фордо и продолжают рассматривать использование всех типов вооружений в случае нанесения удара по Ирану, в том числе тактическое ядерное оружие.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПолитикаСШАИРАНРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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