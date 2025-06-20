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Хинштейн прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Хинштейн прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
Хинштейн прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область - 20.06.2025, ПРАЙМ
Хинштейн прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T05:21+0300
2025-06-20T05:21+0300
экономика
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александр хинштейн
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы посчитать невозможно, цифра будет неточной, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). "Ну во-первых, он (подсчет ущерба - ред.) будет все равно не полным. Ну, если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной - это первое. Второе - мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы. Ну, конечно, определенный объем, параметры мы понимаем. Мы понимаем минимум, который сегодня точно разрушен и требует восстановления как по объектам социальной сферы, так и по сетям", – сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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общество , россия, санкт-петербург, рф, александр хинштейн, валерий герасимов, всу, вс рф
Экономика, Общество , РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, ВСУ, ВС РФ
05:21 20.06.2025
 
Хинштейн прокомментировал нападение ВСУ на Курскую область

Хинштейн: предварительный ущерб от нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Предварительный ущерб в результате нападения ВСУ на Курскую область нельзя назвать, так как разрушения наносятся ежедневно, а поврежденные объекты около границы посчитать невозможно, цифра будет неточной, заявил РИА Новости врио губернатора региона Александр Хинштейн на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Ну во-первых, он (подсчет ущерба - ред.) будет все равно не полным. Ну, если каждый день у нас продолжает что-то или разрушаться, или получать серьезный ущерб, то есть любая цифра не будет полной - это первое. Второе - мы не можем посчитать то, что находится непосредственно около границы. Ну, конечно, определенный объем, параметры мы понимаем. Мы понимаем минимум, который сегодня точно разрушен и требует восстановления как по объектам социальной сферы, так и по сетям", – сказал Хинштейн, отвечая на вопрос РИА Новости, может ли он назвать предварительный ущерб в результате нападений ВСУ на регион.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу.
Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВСУВС РФ
 
 
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