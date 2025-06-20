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Иена дорожает к доллару после публикации данных об инфляции в Японии - 20.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250620/iena-858699800.html
Иена дорожает к доллару после публикации данных об инфляции в Японии
Иена дорожает к доллару после публикации данных об инфляции в Японии - 20.06.2025, ПРАЙМ
Иена дорожает к доллару после публикации данных об инфляции в Японии
Стоимость иены к доллару поднимается в пятницу утром после публикации статистики инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:42+0300
2025-06-20T08:42+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару поднимается в пятницу утром после публикации статистики инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.39 мск курс доллара к иене снижается до 145,46 иены с уровня прошлого закрытия 145,51 иены за доллар. Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1521 доллара с 1,1497 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 98,63 пункта. Согласно данным, опубликованным ранее в пятницу, годовая инфляция в Японии по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,7% (на 3,5% месяцем ранее), хотя аналитики ожидали показатель на уровне 3,6%. "Рост индекса потребительских цен, возможно, укрепит уверенность центробанка Японии в том, что его целевым показателем остаётся уровень в 2%... Мы ожидаем, что регулятор повысит учётную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75% на заседании в июле", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
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рынок, япония, сша
Экономика, Рынок, ЯПОНИЯ, США
08:42 20.06.2025
 
Иена дорожает к доллару после публикации данных об инфляции в Японии

Курс иены к доллару растет после публикации статистики инфляции в Японии

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару поднимается в пятницу утром после публикации статистики инфляции в Японии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.39 мск курс доллара к иене снижается до 145,46 иены с уровня прошлого закрытия 145,51 иены за доллар.
Курс евро к доллару в то же время растёт до 1,1521 доллара с 1,1497 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижается на 0,16%, до 98,63 пункта.
Согласно данным, опубликованным ранее в пятницу, годовая инфляция в Японии по итогам мая замедлилась до 3,5% с 3,6% месяцем ранее. А базовые потребительские цены в стране, в расчет которых не входит стоимость скоропортящихся продуктов питания, выросли в годовом выражении на 3,7% (на 3,5% месяцем ранее), хотя аналитики ожидали показатель на уровне 3,6%.
"Рост индекса потребительских цен, возможно, укрепит уверенность центробанка Японии в том, что его целевым показателем остаётся уровень в 2%... Мы ожидаем, что регулятор повысит учётную ставку на 25 базисных пунктов до 0,75% на заседании в июле", - комментирует экономист по Японии агентства Блумберг Таро Кимура (Taro Kimura).
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Доллар дорожает к евро и снижается к иене
Вчера, 08:40
 
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