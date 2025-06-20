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На площадке VK Play каждая пятая игра имеет маркировку
На площадке VK Play каждая пятая игра имеет маркировку - 20.06.2025, ПРАЙМ
На площадке VK Play каждая пятая игра имеет маркировку
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Каждая пятая игра на площадке VK Play имеет маркировку - более 750 разработчиков промаркировали игры самостоятельно,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T06:31+0300
2025-06-20T06:31+0300
2025-06-20T06:31+0300
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Каждая пятая игра на площадке VK Play имеет маркировку - более 750 разработчиков промаркировали игры самостоятельно, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке Петербургского международного экономического форума.
Осенью 2024 года в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке игрового контента - она призвана предупреждать пользователей о наличии внутриигровых транзакций и потенциально неприемлемом контенте. Игры маркируют по семи дескрипторам (критериям): "жестокость", "страх", "секс", "сквернословие", "алкоголь и курение", "наркотики", "внутриигровые транзакции".
"Маркировка, еще хотел бы отметить, является самым простым, общедоступным форматом контроля контентного содержания на сегодняшний день. И в рамках эксперимента у нас уже порядка 20% игр промаркированы на площадке. Мы это уже имплементировали до введения законопроектов, до каких-либо обязательных ограничений - мы показываем, что индустрия уже самостоятельно это делает. Более 750 разработчиков у нас промаркировали игры самостоятельно. Этот процесс уже идет", - сказал Михеев.
Во время эксперимента, рассказал Михеев, компания не получила жалоб от пользователей, обращений от профильных ассоциаций или представителей индустрий о том, что с маркировкой что-то не так.
По его мнению, маркировка должна оставаться добровольной. К тому же, важно информировать пользователей о тех вещах, которые обществом считаются неприемлемыми - например нецензурная лексика, насилие, употребление алкоголя.
"Если вдруг даже будет принято решение о том, что маркировка станет обязательна - проблемы такой нет, весь мир живет по этому принципу. В Европе и в других странах вы не сможете опубликовать игру без этой дополнительной маркировки", - добавил Михеев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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На площадке VK Play каждая пятая игра имеет маркировку
Михеев: более 750 разработчиков промаркировали игры на площадке VK Play
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Каждая пятая игра на площадке VK Play имеет маркировку - более 750 разработчиков промаркировали игры самостоятельно, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке Петербургского международного экономического форума.
Осенью 2024 года в России стартовал эксперимент по добровольной маркировке игрового контента - она призвана предупреждать пользователей о наличии внутриигровых транзакций и потенциально неприемлемом контенте. Игры маркируют по семи дескрипторам (критериям): "жестокость", "страх", "секс", "сквернословие", "алкоголь и курение", "наркотики", "внутриигровые транзакции".
"Маркировка, еще хотел бы отметить, является самым простым, общедоступным форматом контроля контентного содержания на сегодняшний день. И в рамках эксперимента у нас уже порядка 20% игр промаркированы на площадке. Мы это уже имплементировали до введения законопроектов, до каких-либо обязательных ограничений - мы показываем, что индустрия уже самостоятельно это делает. Более 750 разработчиков у нас промаркировали игры самостоятельно. Этот процесс уже идет", - сказал Михеев.
Во время эксперимента, рассказал Михеев, компания не получила жалоб от пользователей, обращений от профильных ассоциаций или представителей индустрий о том, что с маркировкой что-то не так.
По его мнению, маркировка должна оставаться добровольной. К тому же, важно информировать пользователей о тех вещах, которые обществом считаются неприемлемыми - например нецензурная лексика, насилие, употребление алкоголя.
"Если вдруг даже будет принято решение о том, что маркировка станет обязательна - проблемы такой нет, весь мир живет по этому принципу. В Европе и в других странах вы не сможете опубликовать игру без этой дополнительной маркировки", - добавил Михеев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.