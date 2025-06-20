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VK Play не будет создавать собственных игр

VK Play не будет создавать собственных игр - 20.06.2025, ПРАЙМ

VK Play не будет создавать собственных игр

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. VK Play не будет создавать собственных игр, это является принципиальной позицией компании как площадки дистрибуции,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T04:00+0300

2025-06-20T04:00+0300

2025-06-20T04:00+0300

бизнес

технологии

экономика

rustore

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. VK Play не будет создавать собственных игр, это является принципиальной позицией компании как площадки дистрибуции, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке ПМЭФ. "С точки зрения поддержки, будем ли мы что-то делать в контент самостоятельно? Отвечу сразу - нет. Это была принципиальная позиция нас как площадки дистрибуции. Мы не будем создавать собственные игры", - сказал он. По его словам, цель платформы - дать разработчику доступ к полной ее инфраструктуре, не создавая внутренней конкуренции. Он отметил, что на данный момент на платформе представлено более 7,5 тысячи игр, также десятки тысяч игр доступны в Rustore. "VK по цифрам - это практически весь интернет на сегодняшний день", - прокомментировал топ-менеджер. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, rustore