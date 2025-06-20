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VK Play не будет создавать собственных игр
VK Play не будет создавать собственных игр - 20.06.2025, ПРАЙМ
VK Play не будет создавать собственных игр
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. VK Play не будет создавать собственных игр, это является принципиальной позицией компании как площадки дистрибуции,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T04:00+0300
2025-06-20T04:00+0300
2025-06-20T04:00+0300
бизнес
технологии
экономика
rustore
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. VK Play не будет создавать собственных игр, это является принципиальной позицией компании как площадки дистрибуции, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке ПМЭФ.
"С точки зрения поддержки, будем ли мы что-то делать в контент самостоятельно? Отвечу сразу - нет. Это была принципиальная позиция нас как площадки дистрибуции. Мы не будем создавать собственные игры", - сказал он.
По его словам, цель платформы - дать разработчику доступ к полной ее инфраструктуре, не создавая внутренней конкуренции.
Он отметил, что на данный момент на платформе представлено более 7,5 тысячи игр, также десятки тысяч игр доступны в Rustore. "VK по цифрам - это практически весь интернет на сегодняшний день", - прокомментировал топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
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бизнес, технологии, rustore
Бизнес, Технологии, Экономика, RuStore
VK Play не будет создавать собственных игр
Топ-менеджер Михеев: VK Play не будет создавать собственных игр
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. VK Play не будет создавать собственных игр, это является принципиальной позицией компании как площадки дистрибуции, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке ПМЭФ.
"С точки зрения поддержки, будем ли мы что-то делать в контент самостоятельно? Отвечу сразу - нет. Это была принципиальная позиция нас как площадки дистрибуции. Мы не будем создавать собственные игры", - сказал он.
По его словам, цель платформы - дать разработчику доступ к полной ее инфраструктуре, не создавая внутренней конкуренции.
Он отметил, что на данный момент на платформе представлено более 7,5 тысячи игр, также десятки тысяч игр доступны в Rustore. "VK по цифрам - это практически весь интернет на сегодняшний день", - прокомментировал топ-менеджер.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.