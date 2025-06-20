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"СберМаркетинг" выяснил, сколько россиян используют ИИ в повседневной жизни

"СберМаркетинг" выяснил, сколько россиян используют ИИ в повседневной жизни - 20.06.2025, ПРАЙМ

"СберМаркетинг" выяснил, сколько россиян используют ИИ в повседневной жизни

Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью жизни россиян: более половины из них использует нейросети для ответов на вопросы, касающиеся покупок,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:48+0300

2025-06-20T13:48+0300

2025-06-20T13:48+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью жизни россиян: более половины из них использует нейросети для ответов на вопросы, касающиеся покупок, развлечений, отдыха и учебы, заявила РИА Новости в кулуарах ПМЭФ директор по маркетингу "СберМаркетинга" Анна Тупикина. "Стоит отметить, что ИИ прочно входит в жизнь не только компаний МСБ, но и в целом в жизнь россиян. Это показывает наше исследование, которое мы провели в мае этого года. Большинство опрошенных, а это 55%, заявили, что используют нейросети для нахождения ответов на вопросы, касающиеся совершения покупок, отдыха, развлечений и учебы. 33% россиян используют ИИ для редактирования медиа- файлов", - сказала она. Эти показатели, по ее словам, "уже многое значат с точки зрения проникновения искусственного интеллекта в жизнь наших граждан". "Что касается конкретно МСБ, ИИ помогает находить новую информацию, редактировать фото, видео, аудио материалы, писать тексты, переводить с одного языка на другой, использовать различные чат-боты. Это актуальные функции с точки зрения продвижения компании", - заметила Тупикина. По ее словам, нейросети уже активно используются во внутренних процессах компаний: для создания чат-ботов в помощь как сотрудникам (для помощи в поиске документации, например), так и клиентам для ответов на их вопросы. "Также ИИ используют для аналитики показателей компании, сбора данных и их анализа. Это во многом упрощает процессы производства и продвижения компании, а также способствует повышению конкурентоспособности", - добавила она. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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технологии, искусственный интеллект, ии, развитие ии