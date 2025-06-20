https://1prime.ru/20250620/ii-858730494.html

В Сбербанке рассказали о пользе генеративного ИИ

В Сбербанке рассказали о пользе генеративного ИИ - 20.06.2025, ПРАЙМ

В Сбербанке рассказали о пользе генеративного ИИ

Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T15:50+0300

2025-06-20T15:50+0300

2025-06-20T15:50+0300

пмэф-2025

сбербанк

технологии

финансы

ии

развитие ии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111662_0:130:3178:1918_1920x0_80_0_0_92d5bf009d639596c2608c59451e96a0.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Использование генеративного искусственного интеллекта поможет людям более эффективно распоряжаться финансами, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов на сессии ПМЭФ "Остановить нельзя развивать: какие инновации нужны российскому финансовому рынку". "Если взять финансовые операции за месяц каждого из нас, в 99% случаев многие их них, скорее всего, были недостаточно эффективны... Всегда можно найти вариант лучше – в этом кроется огромное поле для инноваций. Если использовать генеративный искусственный интеллект как помощника, который подскажет и рекомендует путь лучше, наш кошелек станет больше", - сказал он. Скворцов отметил, что Сбербанк много инвестирует в развитие генеративного ИИ. "Любая технология, которая сейчас внедряется на финансовом рынке, не будет инновацией без использования ИИ", - подчеркнул он. Однако, по его словам, не все технические изменения становятся инновациями. "Инновация - это то, что радикально меняет клиентский путь и позволяет отказаться от предыдущего опыта. Скажем, сделали мы оплату по биометрии или QR-код. Можно ли это считать инновацией? Глобально нет. Это скорее еще один шаг в развитии", - считает Скворцов. Он отметил, что 2-3 года - огромный интервал времени с точки зрения развития и внедрения инноваций. "Изменения происходят очень быстро. Через три года наше взаимодействие с банками и финансами сильно изменится в лучшую сторону", - полагает Скворцов. По его словам, известные поисковики уже теряют пользователей. "Запросы снижаются на 20% - люди все чаще пользуются большими языковыми моделями. При этом государству также нужно помогать людям с образованием и инфраструктурой для развития ИИ в России. Если этого не сделать, то страна будет среди отстающих", - добавил зампред правления Сбербанка. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20250620/gref-858712335.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сбербанк, технологии, финансы, ии, развитие ии