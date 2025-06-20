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Импорт трубопроводного газа в мире с января по май вырос на 3%
Импорт трубопроводного газа в мире с января по май вырос на 3% - 20.06.2025, ПРАЙМ
Импорт трубопроводного газа в мире с января по май вырос на 3%
Импорт трубопроводного газа в мире с января по май увеличился на 3%, до 256 миллиардов кубометров, катализаторами роста показателя стали страны Азии и Северной... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T01:08+0300
2025-06-20T01:08+0300
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энергетика
газ
экономика
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в мире с января по май увеличился на 3%, до 256 миллиардов кубометров, катализаторами роста показателя стали страны Азии и Северной Америки, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Мировой импорт PNG в период с января по май 2025 года оценивается в 256 миллиардов кубометров, что означает рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами роста импорта трубопроводного газа стали Азиатский и Североамериканский регионы", - говорится в докладе.
При этом отмечается, что Канада и Россия зафиксировали увеличение экспорта трубопроводного газа.
Также прогнозируется, что чистый ежемесячный объем торговли трубопроводным газом США с Мексикой и Канадой в 2025 году продолжит оставаться выше как показателей прошлого года, так и пятилетнего диапазона.
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газ, канада, москва, азия
Энергетика, Газ, Экономика, КАНАДА, МОСКВА, АЗИЯ
Импорт трубопроводного газа в мире с января по май вырос на 3%
ФСЭГ: импорт трубопроводного газа в мире с января по май вырос на 3%
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Импорт трубопроводного газа в мире с января по май увеличился на 3%, до 256 миллиардов кубометров, катализаторами роста показателя стали страны Азии и Северной Америки, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Мировой импорт PNG в период с января по май 2025 года оценивается в 256 миллиардов кубометров, что означает рост на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными драйверами роста импорта трубопроводного газа стали Азиатский и Североамериканский регионы", - говорится в докладе.
При этом отмечается, что Канада и Россия зафиксировали увеличение экспорта трубопроводного газа.
Также прогнозируется, что чистый ежемесячный объем торговли трубопроводным газом США с Мексикой и Канадой в 2025 году продолжит оставаться выше как показателей прошлого года, так и пятилетнего диапазона.