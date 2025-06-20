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Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/indeksy-858745440.html
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе - 20.06.2025, ПРАЙМ
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе
Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, однако за неделю все три индикатора показали снижение, свидетельствуют данные... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T20:23+0300
2025-06-20T20:23+0300
экономика
европа
фондовые индексы
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, однако за неделю все три индикатора показали снижение, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,2% - до 8 774,65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,48% - до 7 589,66 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,27% - до 23 350,55 пункта. За неделю FTSE 100 опустился на 0,9%, CAC 40 - на 1,2%, DAX - на 0,7%. Трейдеры продолжают следить за развитием конфликта между Израилем и Ираном. "Неопределенность вокруг конфликта означает риск роста цен на энергию", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Палмас (Franziska Palmas). Это, в свою очередь, может вынудить Европейский центробанк сохранять учетную ставку на текущем уровне, а не понижать ее, добавила эксперт.
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европа, фондовые индексы
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы
20:23 20.06.2025
 
Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе

Основные фондовые индексы Европы по итогам недели показали снижение

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, однако за неделю все три индикатора показали снижение, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,2% - до 8 774,65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,48% - до 7 589,66 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,27% - до 23 350,55 пункта.
За неделю FTSE 100 опустился на 0,9%, CAC 40 - на 1,2%, DAX - на 0,7%. Трейдеры продолжают следить за развитием конфликта между Израилем и Ираном.
"Неопределенность вокруг конфликта означает риск роста цен на энергию", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Палмас (Franziska Palmas).
Это, в свою очередь, может вынудить Европейский центробанк сохранять учетную ставку на текущем уровне, а не понижать ее, добавила эксперт.
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Фондовые индексы Европы завершили торги в минусе
Вчера, 20:02
 
ЭкономикаЕВРОПАфондовые индексы
 
 
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