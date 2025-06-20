https://1prime.ru/20250620/indeksy-858745440.html

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе - 20.06.2025, ПРАЙМ

Основные фондовые индексы Европы завершили неделю в минусе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, однако за неделю все три индикатора показали снижение, свидетельствуют данные... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T20:23+0300

2025-06-20T20:23+0300

2025-06-20T20:23+0300

экономика

европа

фондовые индексы

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65dae96851ce4379d98bae6cad96d3b9.jpg

МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы преимущественно в плюсе, однако за неделю все три индикатора показали снижение, свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,2% - до 8 774,65 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,48% - до 7 589,66 пункта, немецкий DAX поднялся на 1,27% - до 23 350,55 пункта. За неделю FTSE 100 опустился на 0,9%, CAC 40 - на 1,2%, DAX - на 0,7%. Трейдеры продолжают следить за развитием конфликта между Израилем и Ираном. "Неопределенность вокруг конфликта означает риск роста цен на энергию", - цитирует агентство Рейтер старшего экономиста по Европе Capital Economics Франциску Палмас (Franziska Palmas). Это, в свою очередь, может вынудить Европейский центробанк сохранять учетную ставку на текущем уровне, а не понижать ее, добавила эксперт.

https://1prime.ru/20250619/indeksy-858686194.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, фондовые индексы