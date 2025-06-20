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Россиянам рассказали о грядущих индексациях пенсий
Россиянам рассказали о грядущих индексациях пенсий - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам рассказали о грядущих индексациях пенсий
До конца 2025 года в России запланировано несколько повышений пенсий. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T03:03+0300
2025-06-20T03:03+0300
2025-06-20T03:03+0300
экономика
светлана бессараб
социальный фонд
госдума
россия
пенсии
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. До конца 2025 года в России запланировано несколько повышений пенсий. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.Страховые и социальные пенсии россиян в этом году уже были проиндексированы. По словам парламентария, с 1 августа в беззаявительном проактивном порядке будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров."Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год", - рассказала Бессараб.Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных. Индексация произойдет автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно."Пока у нас запланировано, что пенсии военных будут проиндексированы на 4,5%. Я думаю, что предварительно на этот процент и будет увеличено. Но вы помните ситуацию, которая сложилась по прошлому году. Пенсия военным индексируется с 1 октября, но уровень инфляции заложен только прогнозируемый. В начале 2025 года по поручению президента пенсии был доиндексированы на уровень реальной годовой инфляции. Посмотрим, что будет в начале 2026 года", - отметила депутат.Парламентарий также рассказала о графике индексации пенсий в 2026-м. По ее словам, со следующего года в России начнет действовать новая система увеличения страховых пенсий, как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля - на процент годовой инфляции, а с 1 апреля - на уровень роста инвестиционного портфеля Социального фонда России. Кроме того, уже по традиции с 1 апреля 2026 года будут увеличены социальные пенсии, а с 1 октября повысят пенсии военным.
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светлана бессараб, социальный фонд, госдума, россия, пенсии
Экономика, Светлана Бессараб, Социальный фонд, Госдума, РОССИЯ, Пенсии
Россиянам рассказали о грядущих индексациях пенсий
Депутат Бессараб: с 1 октября проиндексируют пенсии военным пенсионерам
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. До конца 2025 года в России запланировано несколько повышений пенсий. Подробнее об этом агентству "Прайм" рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Страховые и социальные пенсии россиян в этом году уже были проиндексированы. По словам парламентария, с 1 августа в беззаявительном проактивном порядке будет произведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.
"Работающим пенсионерам учтут индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые они заработали в предыдущем, 2024 году. По закону можно получить не более трех баллов в год", - рассказала Бессараб.
Кроме того, с 1 октября увеличатся пенсии у военных. Индексация произойдет автоматически, обращаться в Социальный фонд не нужно.
"Пока у нас запланировано, что пенсии военных будут проиндексированы на 4,5%. Я думаю, что предварительно на этот процент и будет увеличено. Но вы помните ситуацию, которая сложилась по прошлому году. Пенсия военным индексируется с 1 октября, но уровень инфляции заложен только прогнозируемый. В начале 2025 года по поручению президента пенсии был доиндексированы на уровень реальной годовой инфляции. Посмотрим, что будет в начале 2026 года", - отметила депутат.
Парламентарий также рассказала о графике индексации пенсий в 2026-м. По ее словам, со следующего года в России начнет действовать новая система увеличения страховых пенсий, как для работающих, так и для неработающих пенсионеров. Выплаты будут повышать дважды. С 1 февраля - на процент годовой инфляции, а с 1 апреля - на уровень роста инвестиционного портфеля Социального фонда России. Кроме того, уже по традиции с 1 апреля 2026 года будут увеличены социальные пенсии, а с 1 октября повысят пенсии военным.
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