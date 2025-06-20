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Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/indiya-858716318.html
Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая
Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая - 20.06.2025, ПРАЙМ
Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая
Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт претилахлора и ацетонитрила из России, Китая и с Тайваня сроком на пять лет, а также продлило... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:01+0300
2025-06-20T12:01+0300
экономика
россия
индия
китай
пошлины
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт претилахлора и ацетонитрила из России, Китая и с Тайваня сроком на пять лет, а также продлило действие аналогичных мер в отношении китайской алюминиевой фольги, сообщает газета Economic Times. "Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины сроком на пять лет на импорт алюминиевой фольги, претилахлора и ацетонитрила из Китая, с Тайваня и из России", - пишет издание. Отмечается, что пошлины вводятся на импорт претилахлора, который широко применяется в гербицидах для выращивания риса, а также на ацетонитрил, используемый в фармацевтической и агрохимической промышленности. Кроме того, индийские власти продлили срок действия антидемпинговых пошлин на ввоз алюминиевой фольги из Китая с шести месяцев до пяти лет. Как уточняет издание, ограничительные меры были введены по рекомендации Генерального директората по торговым спорам Индии (DGTR), который установил факт демпинга этих товаров, который "наносит ущерб отечественной промышленности".
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россия, индия, китай, пошлины
Экономика, РОССИЯ, ИНДИЯ, КИТАЙ, пошлины
12:01 20.06.2025
 
Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая

Economic Times: Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и КНР

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт претилахлора и ацетонитрила из России, Китая и с Тайваня сроком на пять лет, а также продлило действие аналогичных мер в отношении китайской алюминиевой фольги, сообщает газета Economic Times.
"Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины сроком на пять лет на импорт алюминиевой фольги, претилахлора и ацетонитрила из Китая, с Тайваня и из России", - пишет издание.
Отмечается, что пошлины вводятся на импорт претилахлора, который широко применяется в гербицидах для выращивания риса, а также на ацетонитрил, используемый в фармацевтической и агрохимической промышленности.
Кроме того, индийские власти продлили срок действия антидемпинговых пошлин на ввоз алюминиевой фольги из Китая с шести месяцев до пяти лет.
Как уточняет издание, ограничительные меры были введены по рекомендации Генерального директората по торговым спорам Индии (DGTR), который установил факт демпинга этих товаров, который "наносит ущерб отечественной промышленности".
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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