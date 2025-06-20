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Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая

Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая - 20.06.2025, ПРАЙМ

Индия ввела антидемпинговые пошлины на импорт химикатов из РФ и Китая

Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт претилахлора и ацетонитрила из России, Китая и с Тайваня сроком на пять лет, а также продлило... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:01+0300

2025-06-20T12:01+0300

2025-06-20T12:01+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины на импорт претилахлора и ацетонитрила из России, Китая и с Тайваня сроком на пять лет, а также продлило действие аналогичных мер в отношении китайской алюминиевой фольги, сообщает газета Economic Times. "Правительство Индии ввело антидемпинговые пошлины сроком на пять лет на импорт алюминиевой фольги, претилахлора и ацетонитрила из Китая, с Тайваня и из России", - пишет издание. Отмечается, что пошлины вводятся на импорт претилахлора, который широко применяется в гербицидах для выращивания риса, а также на ацетонитрил, используемый в фармацевтической и агрохимической промышленности. Кроме того, индийские власти продлили срок действия антидемпинговых пошлин на ввоз алюминиевой фольги из Китая с шести месяцев до пяти лет. Как уточняет издание, ограничительные меры были введены по рекомендации Генерального директората по торговым спорам Индии (DGTR), который установил факт демпинга этих товаров, который "наносит ущерб отечественной промышленности".

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россия, индия, китай, пошлины