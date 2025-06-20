https://1prime.ru/20250620/indoneziya-858739137.html

Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ

Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ

Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:02+0300

2025-06-20T17:02+0300

2025-06-20T17:02+0300

пмэф-2025

россия

индонезия

прабово субианто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. "Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ. Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия

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россия, индонезия, прабово субианто