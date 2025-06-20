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Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ
Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ - 20.06.2025, ПРАЙМ
Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ
Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:02+0300
2025-06-20T17:02+0300
пмэф-2025
россия
индонезия
прабово субианто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто. "Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ. Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
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40
192
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россия, индонезия, прабово субианто
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ИНДОНЕЗИЯ, Прабово Субианто
17:02 20.06.2025
 
Президент Индонезии высоко оценил участие в ПМЭФ

Субианто: Индонезия видит в ПМЭФ шанс на сделки в сложной геополитической ситуации

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Индонезия рассматривает участие в ПМЭФ как возможность заключать сделки в усложняющейся геополитической обстановке, заявил президент страны Прабово Субианто.
"Индонезия рассматривает свое участие в ПМЭФ в качестве возможности завоевать доверие, заключать сделки в условиях все более усложняющейся геополитической обстановки", - сказал президент Индонезии в выступлении на пленарном заседании ПМЭФ.
Прабово Субианто стал одним из главных гостей и ключевым спикером на ПМЭФ-2025.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Борис Титов - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
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ПМЭФ-2025РОССИЯИНДОНЕЗИЯПрабово Субианто
 
 
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