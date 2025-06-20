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Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны

Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны - 20.06.2025, ПРАЙМ

Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны

Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:10+0300

2025-06-20T17:10+0300

2025-06-20T17:10+0300

пмэф-2025

индонезия

прабово субианто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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индонезия, прабово субианто