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Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны
Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны - 20.06.2025, ПРАЙМ
Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны
Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T17:10+0300
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индонезия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто. "Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ. Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил". Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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индонезия, прабово субианто
ПМЭФ-2025, ИНДОНЕЗИЯ, Прабово Субианто
17:10 20.06.2025
 
Президент Индонезии рассказал о рисках неверно использовать ресурсы страны

Субианто: обилие ресурсов Индонезии может стать ее проклятием при неграмотном управлении

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума
Президент Индонезии Прабово Субианто на пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Богатая ресурсная база страны может стать ее проклятием, если ей неграмотно управлять, заявил президент Республики Индонезия Прабово Субианто.
"Индонезии повезло в том смысле, что Всевышний наделил нас богатейшими природными ресурсами, огромными ресурсами. Но эти огромные ресурсы, если не пользоваться ими разумно и грамотно, могут стать проклятием для нашего народа", - сказал он, выступая на пленарном заседания ПМЭФ.
Как отметил Прабово Субианто, у каждой страны должна быть суверенная экономическая политика. В то же время он подчеркнул, что многие страны Юго-Восточной Азии совершают ошибку, следуя "в фарватере самых крупных, самых мощных сил".
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
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Вчера, 17:27
 
ПМЭФ-2025ИНДОНЕЗИЯПрабово Субианто
 
 
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