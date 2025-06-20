https://1prime.ru/20250620/indoneziya-858741308.html

Президент Индонезии объяснил, почему поехал на ПМЭФ, а не на саммит G7

Президент Индонезии объяснил, почему поехал на ПМЭФ, а не на саммит G7 - 20.06.2025, ПРАЙМ

Президент Индонезии объяснил, почему поехал на ПМЭФ, а не на саммит G7

Президент Индонезии Прабово Субианто объяснил, почему поехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а не на саммит "Большой семерки" в... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T17:17+0300

2025-06-20T17:17+0300

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пмэф-2025

канада

индонезия

прабово субианто

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Президент Индонезии Прабово Субианто объяснил, почему поехал на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а не на саммит "Большой семерки" в Канаде. "Меня спросили, а почему я не поехал на встречу "Большой семерки"? Почему я поехал сюда, на ПМЭФ? Не потому, что я не уважаю "Большую семерку", нет. Дело в том, что я демонстрирую свою приверженность этому форуму. И я заявил о том, что приеду сюда, до того, как меня пригласили на G7", - заявил Прабово Субианто, выступая на пленарном заседании ПМЭФ. Он призвал в этой связи не пытаться читать между строк, как делают иногда некоторые политологи. "Индонезия традиционно занимала позицию неприсоединения. Мы уважаем все страны. Наша внешняя политика очень простая, это буквально одна фраза: "Тысяча друзей - мало, один враг - это слишком много", - напомнил он. Саммит G7 проходил 15-17 июня 2025 в Канаде. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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канада

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канада, индонезия, прабово субианто