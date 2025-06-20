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РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама

РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама - 20.06.2025, ПРАЙМ

РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec инвестируют в логистику, портовую инфраструктуру и переработку полезных... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T08:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec инвестируют в логистику, портовую инфраструктуру и переработку полезных ископаемых на территории РФ и Вьетнама, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec договорились о партнерстве для совместных инвестиций в ряде секторов, включая логистику, портовую инфраструктуру, переработку полезных ископаемых, складскую и индустриальную недвижимость на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение содействует укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Вьетнамом. Компании также сфокусируются на организации обмена опытом между специалистами двух стран с целью внедрения передовых технологий в совместных проектах, создании исследовательских и инновационных программ и продвижении российских и вьетнамских компаний на глобальных рынках. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, вьетнам, рфпи, инвестиции, логистика