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РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама
РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама - 20.06.2025, ПРАЙМ
РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec инвестируют в логистику, портовую инфраструктуру и переработку полезных... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T08:47+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec инвестируют в логистику, портовую инфраструктуру и переработку полезных ископаемых на территории РФ и Вьетнама, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec договорились о партнерстве для совместных инвестиций в ряде секторов, включая логистику, портовую инфраструктуру, переработку полезных ископаемых, складскую и индустриальную недвижимость на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение содействует укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Вьетнамом. Компании также сфокусируются на организации обмена опытом между специалистами двух стран с целью внедрения передовых технологий в совместных проектах, создании исследовательских и инновационных программ и продвижении российских и вьетнамских компаний на глобальных рынках. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, вьетнам, рфпи, инвестиции, логистика
ПМЭФ-2025, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, РФПИ, инвестиции, логистика
РФПИ и вьетнамская корпорация инвестируют в логистику России и Вьетнама
РФПИ и вьетнамская Shinec совместно инвестируют в логистику и портовую инфраструктуру
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec инвестируют в логистику, портовую инфраструктуру и переработку полезных ископаемых на территории РФ и Вьетнама, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России) и вьетнамская инвестиционная корпорация Shinec договорились о партнерстве для совместных инвестиций в ряде секторов, включая логистику, портовую инфраструктуру, переработку полезных ископаемых, складскую и индустриальную недвижимость на территории России и Вьетнама", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение содействует укреплению двусторонних экономических связей и увеличению объема взаимных инвестиций между Россией и Вьетнамом.
Компании также сфокусируются на организации обмена опытом между специалистами двух стран с целью внедрения передовых технологий в совместных проектах, создании исследовательских и инновационных программ и продвижении российских и вьетнамских компаний на глобальных рынках.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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