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Россия ввезла рекордный объем картофеля из Китая - 20.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250620/kartofel-858707499.html
Россия ввезла рекордный объем картофеля из Китая
Россия ввезла рекордный объем картофеля из Китая - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия ввезла рекордный объем картофеля из Китая
Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:22+0300
2025-06-20T10:22+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот из Грузии импорт неожиданно сократился, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Так, по данным китайской таможни, российские компании в мае наращивали импорт картошки с китайского рынка восьмой месяц подряд, и за месяц он составил 14,6 миллиона долларов. Это в 7,6 раза больше уровня мая годом ранее и на треть выше показателя месяцем ранее. В результате всего за первые пять месяцев текущего года было ввезено китайского картофеля на 36,8 миллиона долларов (2,9 миллиона долларов в январе-мае годом ранее). В то же время импорт из Грузии в мае неожиданно сократился: если в марте и апреле стоимость закупок значительно увеличивалась, то в мае рухнула до 2,3 миллиона долларов с 6,8 миллиона в апреле. Несмотря на это, за январь-май ввоз грузинской картошки все равно составляет рекордные 19,2 миллиона долларов.
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бизнес, мировая экономика, грузия, москва, китай
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ГРУЗИЯ, МОСКВА, КИТАЙ
10:22 20.06.2025
 
Россия ввезла рекордный объем картофеля из Китая

Россия в мае нарастила импорт картофеля из Китая рекордными темпами

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае продолжила наращивать импорт картофеля из Китая рекордными темпами, нарастив его закупки до максимальных за все время 14,6 миллиона долларов, а вот из Грузии импорт неожиданно сократился, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Так, по данным китайской таможни, российские компании в мае наращивали импорт картошки с китайского рынка восьмой месяц подряд, и за месяц он составил 14,6 миллиона долларов. Это в 7,6 раза больше уровня мая годом ранее и на треть выше показателя месяцем ранее.
В результате всего за первые пять месяцев текущего года было ввезено китайского картофеля на 36,8 миллиона долларов (2,9 миллиона долларов в январе-мае годом ранее).
В то же время импорт из Грузии в мае неожиданно сократился: если в марте и апреле стоимость закупок значительно увеличивалась, то в мае рухнула до 2,3 миллиона долларов с 6,8 миллиона в апреле. Несмотря на это, за январь-май ввоз грузинской картошки все равно составляет рекордные 19,2 миллиона долларов.
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ЭкономикаБизнесМировая экономикаГРУЗИЯМОСКВАКИТАЙ
 
 
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