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В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами

В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами - 20.06.2025, ПРАЙМ

В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T06:55+0300

2025-06-20T06:55+0300

2025-06-20T06:55+0300

технологии

банки

финансы

лаборатория касперского

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около полумиллиона новых киберугроз, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025. "Машинное обучение и искусственный интеллект ворвались в нашу жизнь стремительно и меняют ее во всех областях … В частности, мы сегодня до полумиллиона новых вредоносных объектов в день детектируем благодаря этим технологиям, в то время как наши специалисты заняты сложными и утонченными угрозами, которых тоже хватает", - сообщил он. Мошенники, как и компании по кибербезопасности, не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что сегодня на рынке нет автоматизированного инструмента, который бы помогал в режиме реального времени выявлять дипфейки. Гербер напомнил, что пользователям мобильных устройств всегда важно проявлять базовую бдительность - не стоит вести диалог с незнакомцами, если неизвестна цель звонка. Также он не рекомендует оставлять открытым профиль в социальных сетях, чтобы мошенники не могли использовать фотографии оттуда для создания дипфейков. "Если вас просят передать какие-то конфиденциальные или личные данные, смс-код, либо перевести деньги, всегда старайтесь убедиться в том, что вы общаетесь именно с тем, за кого себя собеседник выдает. Лучше перезвоните по официальному номеру организации, которую якобы представляет говорящий, через альтернативные каналы связи, например по городскому телефону", - добавил эксперт. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, лаборатория касперского