https://1prime.ru/20250620/kasperskij-858696534.html
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами - 20.06.2025, ПРАЙМ
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T06:55+0300
2025-06-20T06:55+0300
2025-06-20T06:55+0300
технологии
банки
финансы
лаборатория касперского
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858696534.jpg?1750391757
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около полумиллиона новых киберугроз, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Машинное обучение и искусственный интеллект ворвались в нашу жизнь стремительно и меняют ее во всех областях … В частности, мы сегодня до полумиллиона новых вредоносных объектов в день детектируем благодаря этим технологиям, в то время как наши специалисты заняты сложными и утонченными угрозами, которых тоже хватает", - сообщил он.
Мошенники, как и компании по кибербезопасности, не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что сегодня на рынке нет автоматизированного инструмента, который бы помогал в режиме реального времени выявлять дипфейки.
Гербер напомнил, что пользователям мобильных устройств всегда важно проявлять базовую бдительность - не стоит вести диалог с незнакомцами, если неизвестна цель звонка. Также он не рекомендует оставлять открытым профиль в социальных сетях, чтобы мошенники не могли использовать фотографии оттуда для создания дипфейков.
"Если вас просят передать какие-то конфиденциальные или личные данные, смс-код, либо перевести деньги, всегда старайтесь убедиться в том, что вы общаетесь именно с тем, за кого себя собеседник выдает. Лучше перезвоните по официальному номеру организации, которую якобы представляет говорящий, через альтернативные каналы связи, например по городскому телефону", - добавил эксперт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, банки, финансы, лаборатория касперского
Технологии, Банки, Финансы, Лаборатория Касперского
В "Лаборатории Касперского" рассказали о работе с киберугрозами
Эксперт Гербер: машины и ИИ ежедневно выявляют около полумиллиона новых киберугроз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Машинное обучение и искусственный интеллект ежедневно помогают специалистам "Лаборатории Касперского" выявлять около полумиллиона новых киберугроз, сообщил РИА Новости директор департамента потребительского бизнеса компании Михаил Гербер в рамках ПМЭФ-2025.
"Машинное обучение и искусственный интеллект ворвались в нашу жизнь стремительно и меняют ее во всех областях … В частности, мы сегодня до полумиллиона новых вредоносных объектов в день детектируем благодаря этим технологиям, в то время как наши специалисты заняты сложными и утонченными угрозами, которых тоже хватает", - сообщил он.
Мошенники, как и компании по кибербезопасности, не стоят на месте и постоянно придумывают новые схемы. Проблема, по мнению эксперта, заключается в том, что сегодня на рынке нет автоматизированного инструмента, который бы помогал в режиме реального времени выявлять дипфейки.
Гербер напомнил, что пользователям мобильных устройств всегда важно проявлять базовую бдительность - не стоит вести диалог с незнакомцами, если неизвестна цель звонка. Также он не рекомендует оставлять открытым профиль в социальных сетях, чтобы мошенники не могли использовать фотографии оттуда для создания дипфейков.
"Если вас просят передать какие-то конфиденциальные или личные данные, смс-код, либо перевести деньги, всегда старайтесь убедиться в том, что вы общаетесь именно с тем, за кого себя собеседник выдает. Лучше перезвоните по официальному номеру организации, которую якобы представляет говорящий, через альтернативные каналы связи, например по городскому телефону", - добавил эксперт.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.