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Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы
Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы - 20.06.2025, ПРАЙМ
Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в новые регионы хотят прийти иностранные инвесторы. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:28+0300
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пмэф-2025
бизнес
россия
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в новые регионы хотят прийти иностранные инвесторы. "Вот у меня за последние три месяца порядка десяти обращений от иностранных инвесторов. Уже иностранцы хотят прийти, потому что мы предлагаем, во-первых, свободную экономическую зону по налогам, второе, у нас достаточно льготные условия по получению в аренду и дальнейшему выкупу предприятий", - сказал Хуснуллин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, россия, москва, марат хуснуллин
ПМЭФ-2025, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Марат Хуснуллин
12:28 20.06.2025
 
Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы

Хуснуллин: в новые регионы хотят прийти иностранные инвесторы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в новые регионы хотят прийти иностранные инвесторы.
"Вот у меня за последние три месяца порядка десяти обращений от иностранных инвесторов. Уже иностранцы хотят прийти, потому что мы предлагаем, во-первых, свободную экономическую зону по налогам, второе, у нас достаточно льготные условия по получению в аренду и дальнейшему выкупу предприятий", - сказал Хуснуллин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025БизнесРОССИЯМОСКВАМарат Хуснуллин
 
 
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