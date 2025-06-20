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Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы

Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы - 20.06.2025, ПРАЙМ

Хуснуллин рассказал о желании иностранных инвесторов прийти в новые регионы

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в новые регионы хотят прийти иностранные инвесторы. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T12:28+0300

2025-06-20T12:28+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая на ПМЭФ, заявил, что в новые регионы хотят прийти иностранные инвесторы. "Вот у меня за последние три месяца порядка десяти обращений от иностранных инвесторов. Уже иностранцы хотят прийти, потому что мы предлагаем, во-первых, свободную экономическую зону по налогам, второе, у нас достаточно льготные условия по получению в аренду и дальнейшему выкупу предприятий", - сказал Хуснуллин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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