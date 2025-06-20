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Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею - 20.06.2025, ПРАЙМ
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею
Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%, до 6,8 миллиарда кубометров, что стало самым высоким показателем импорта в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T01:11+0300
2025-06-20T01:11+0300
энергетика
газ
экономика
китай
москва
сша
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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%, до 6,8 миллиарда кубометров, что стало самым высоким показателем импорта в месячном выражении с сентября 2024 года, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ). "Китай продолжил наращивать поставки в Папуа-Новую Гвинею: в мае 2025 года было импортировано 6,8 миллиарда кубометров в Папуа-Новую Гвинею. Это на 20 % больше, чем в предыдущем месяце, и стало самым высоким уровнем импорта за месяц с сентября 2024 года", - отмечается в докладе. Кроме того, объем поставок продолжил расти 12-й месяц подряд: в мае показатель увеличился на 24% в годовом выражении. Также отмечается, что Китай сократил импорт СПГ из США на фоне тарифной войны и увеличил долю трубопроводного газа в общем объеме импортируемого в страну газа. Так, с января по апрель 2025 года общий объем ввозимого в Китай трубопроводного газа достиг 26 миллиардов кубометров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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газ, китай, москва, сша
Энергетика, Газ, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, США
01:11 20.06.2025
 
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею

Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%

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МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%, до 6,8 миллиарда кубометров, что стало самым высоким показателем импорта в месячном выражении с сентября 2024 года, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Китай продолжил наращивать поставки в Папуа-Новую Гвинею: в мае 2025 года было импортировано 6,8 миллиарда кубометров в Папуа-Новую Гвинею. Это на 20 % больше, чем в предыдущем месяце, и стало самым высоким уровнем импорта за месяц с сентября 2024 года", - отмечается в докладе.
Кроме того, объем поставок продолжил расти 12-й месяц подряд: в мае показатель увеличился на 24% в годовом выражении.
Также отмечается, что Китай сократил импорт СПГ из США на фоне тарифной войны и увеличил долю трубопроводного газа в общем объеме импортируемого в страну газа. Так, с января по апрель 2025 года общий объем ввозимого в Китай трубопроводного газа достиг 26 миллиардов кубометров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазКИТАЙМОСКВАСША
 
 
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