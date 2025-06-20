https://1prime.ru/20250620/kitaj-858693648.html
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею - 20.06.2025, ПРАЙМ
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею
Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%, до 6,8 миллиарда кубометров, что стало самым высоким показателем импорта в... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T01:11+0300
2025-06-20T01:11+0300
2025-06-20T01:11+0300
энергетика
газ
экономика
китай
москва
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858693648.jpg?1750371107
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%, до 6,8 миллиарда кубометров, что стало самым высоким показателем импорта в месячном выражении с сентября 2024 года, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Китай продолжил наращивать поставки в Папуа-Новую Гвинею: в мае 2025 года было импортировано 6,8 миллиарда кубометров в Папуа-Новую Гвинею. Это на 20 % больше, чем в предыдущем месяце, и стало самым высоким уровнем импорта за месяц с сентября 2024 года", - отмечается в докладе.
Кроме того, объем поставок продолжил расти 12-й месяц подряд: в мае показатель увеличился на 24% в годовом выражении.
Также отмечается, что Китай сократил импорт СПГ из США на фоне тарифной войны и увеличил долю трубопроводного газа в общем объеме импортируемого в страну газа. Так, с января по апрель 2025 года общий объем ввозимого в Китай трубопроводного газа достиг 26 миллиардов кубометров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
китай
москва
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, китай, москва, сша
Энергетика, Газ, Экономика, КИТАЙ, МОСКВА, США
Китай увеличил поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею
Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%
МОСКВА, 19 июн - ПРАЙМ. Китай увеличил в мае поставки трубопроводного газа в Папуа-Новую Гвинею на 20%, до 6,8 миллиарда кубометров, что стало самым высоким показателем импорта в месячном выражении с сентября 2024 года, говорится в майском докладе Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
"Китай продолжил наращивать поставки в Папуа-Новую Гвинею: в мае 2025 года было импортировано 6,8 миллиарда кубометров в Папуа-Новую Гвинею. Это на 20 % больше, чем в предыдущем месяце, и стало самым высоким уровнем импорта за месяц с сентября 2024 года", - отмечается в докладе.
Кроме того, объем поставок продолжил расти 12-й месяц подряд: в мае показатель увеличился на 24% в годовом выражении.
Также отмечается, что Китай сократил импорт СПГ из США на фоне тарифной войны и увеличил долю трубопроводного газа в общем объеме импортируемого в страну газа. Так, с января по апрель 2025 года общий объем ввозимого в Китай трубопроводного газа достиг 26 миллиардов кубометров, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.