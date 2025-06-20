https://1prime.ru/20250620/kitay-858743532.html

Китайские ученые разработали БПЛА размером с комара, пишут СМИ

Китайские ученые разработали БПЛА размером с комара, пишут СМИ - 20.06.2025, ПРАЙМ

Китайские ученые разработали БПЛА размером с комара, пишут СМИ

Китайские ученые разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат размером с комара, который может использоваться военными для разведывательных и боевых... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T18:54+0300

2025-06-20T18:54+0300

2025-06-20T18:54+0300

вооружения

китай

ученые

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ПЕКИН, 20 июн – ПРАЙМ. Китайские ученые разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат размером с комара, который может использоваться военными для разведывательных и боевых миссий, пишет в пятницу издание South China Morning Post. Газета ссылается на репортаж военного канала Центрального телевидения Китая, показанный в минувшие выходные, где ученые лаборатории робототехники Оборонного научно-технического университета Народно-освободительной армии Китая (NUDT) продемонстрировали свою работу над различными типами роботов — от человекоподобных машин до крошечных дронов, едва видимых глазу. "В моей руке робот, похожий на комара. Такие миниатюрные бионические роботы особенно подходят для информационной разведки и специальных миссий на поле боя", — рассказал в репортаже студент NUDT Лян Хэсян. Газета пишет, что в видеоролике с беспилотным летательным аппаратом два крошечных крыла с листообразной структурой были прикреплены к бокам корпуса беспилотника в форме палочки. Вместе с тем указано, что крошечные размеры таких аппаратов усложняют их производство, так как датчики, схемы управления и другие элементы должны умещаться на очень маленькой поверхности. Также отмечается, что микророботы используются не только в военных целях, но и в медицине, так, ученые исследуют возможности применения микро- и наноробототехники для терапии, хирургии и диагностики.

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китай

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китай, ученые