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ФНС призвала создать в РФ инфраструктуру для легальной продажи криптовалюты

ФНС призвала создать в РФ инфраструктуру для легальной продажи криптовалюты - 20.06.2025, ПРАЙМ

ФНС призвала создать в РФ инфраструктуру для легальной продажи криптовалюты

Нужно создавать в России собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на ПМЭФ. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T11:34+0300

2025-06-20T11:34+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Нужно создавать в России собственную легальную инфраструктуру для продажи криптовалюты, заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров на ПМЭФ. "С точки зрения развития, конечно, еще очень важно, чтобы у людей, которые этим занимаются (легальным майнингом криптовалют – ред.), у компаний, которые этим занимаются, была прозрачная, понятная инфраструктура, что с этой намайненной валютой делать. Потому что сегодня они вынуждены либо там кому-то продавать, либо за границей, условно за границей, в этом виртуальном мире, на биржах продавать", - сказал Егоров в интервью телеканалу "Россия 24" на площадке форума. "Естественно, должна быть какая-то своя инфраструктура на территории России, для того, чтобы, коли они легально ее намайнили, то они могли легально ее и продать", – подчеркнул он. Он признал, что решение этого вопроса будет зависеть от Центрального банка как основного регулятора в этой части. "Но, естественно, мы будем смотреть, как обеспечить легальную инфраструктуру. Коли мы разрешили это делать (майнить криптовалюту - ред.), то странно было бы после этого говорить о том, что с добытым вы ничего поделать не можете. Все-таки нужно быть последовательным, так мне представляется", - заявил Егоров. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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