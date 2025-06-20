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Крым на ПМЭФ подписал соглашений и меморандумов на 67,94 миллиарда рублей
Крым на ПМЭФ подписал соглашений и меморандумов на 67,94 миллиарда рублей - 20.06.2025, ПРАЙМ
Крым на ПМЭФ подписал соглашений и меморандумов на 67,94 миллиарда рублей
Крым в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений и меморандумов на общую сумму более 67,94 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T12:38+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Крым в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений и меморандумов на общую сумму более 67,94 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. "Республика Крым подписала 2 соглашения о реализации инвестиционных проектов и 6 меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму более 67,94 млрд рублей", - написал Аксенов. По его словам, соглашения и меморандумы подписаны в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства жилых комплексов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, РОССИЯ, Финансы, СИМФЕРОПОЛЬ, КРЫМ, Сергей Аксенов
Крым на ПМЭФ подписал соглашений и меморандумов на 67,94 миллиарда рублей
Аксенов: Крым подписал восемь соглашений и меморандумов на 67,94 миллиарда руб
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – ПРАЙМ. Крым в рамках ПМЭФ подписал восемь соглашений и меморандумов на общую сумму более 67,94 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Республика Крым подписала 2 соглашения о реализации инвестиционных проектов и 6 меморандумов о взаимодействии в сфере реализации инвестпроектов на общую сумму более 67,94 млрд рублей", - написал Аксенов.
По его словам, соглашения и меморандумы подписаны в сфере туризма, сельского хозяйства и строительства жилых комплексов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Крым готов принять в этом году семь миллионов туристов