https://1prime.ru/20250620/kukuruza-858709546.html

Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму

Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму - 20.06.2025, ПРАЙМ

Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму

Россия в мае этого года поставила в Китай кукурузы на сумму 14 миллионов долларов, установив тем самым рекорд с марта 2023 года, следует из анализа РИА Новости... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T10:41+0300

2025-06-20T10:41+0300

2025-06-20T10:41+0300

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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года поставила в Китай кукурузы на сумму 14 миллионов долларов, установив тем самым рекорд с марта 2023 года, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая. По сравнению с предшествующим месяцем поставки этого вида продовольствия выросли в пять раз. При этом все остальные виды зерновых культур продемонстрировали отрицательную динамику за месяц: пшеница просела на 3%, до 401,2 тысячи долларов, ячмень - вчетверо, до 1,027 миллиона, овес - на 14%, до 4,2 миллиона долларов. Даже гречка, которая в апреле находилась на локальных максимумах, просела в два с половиной раза - до 5,5 миллиона долларов. Всего по сравнению с апрелем зерновой экспорт из России в Китай уменьшился на 3,4%, до 25,1 миллиона долларов. Страна в мае обеспечила около 4% зернового импорта Китая, а самыми заметными поставщиками стали Австралия (47%), Канада (18%) и Вьетнам (6%).

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россия, китай, мировая экономика, экспорт, кукуруза