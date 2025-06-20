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Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250620/kukuruza-858709546.html
Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму
Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму - 20.06.2025, ПРАЙМ
Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму
Россия в мае этого года поставила в Китай кукурузы на сумму 14 миллионов долларов, установив тем самым рекорд с марта 2023 года, следует из анализа РИА Новости... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T10:41+0300
2025-06-20T10:41+0300
экономика
россия
китай
мировая экономика
экспорт
кукуруза
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года поставила в Китай кукурузы на сумму 14 миллионов долларов, установив тем самым рекорд с марта 2023 года, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая. По сравнению с предшествующим месяцем поставки этого вида продовольствия выросли в пять раз. При этом все остальные виды зерновых культур продемонстрировали отрицательную динамику за месяц: пшеница просела на 3%, до 401,2 тысячи долларов, ячмень - вчетверо, до 1,027 миллиона, овес - на 14%, до 4,2 миллиона долларов. Даже гречка, которая в апреле находилась на локальных максимумах, просела в два с половиной раза - до 5,5 миллиона долларов. Всего по сравнению с апрелем зерновой экспорт из России в Китай уменьшился на 3,4%, до 25,1 миллиона долларов. Страна в мае обеспечила около 4% зернового импорта Китая, а самыми заметными поставщиками стали Австралия (47%), Канада (18%) и Вьетнам (6%).
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россия, китай, мировая экономика, экспорт, кукуруза
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, Мировая экономика, экспорт, кукуруза
10:41 20.06.2025
 
Россия в мае экспортировала в Китай кукурузы на рекордную с 2023 года сумму

Россия в мае поставила в Китай кукурузы на рекордные за 2 года 14 миллионов долларов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКукуруза
Кукуруза - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года поставила в Китай кукурузы на сумму 14 миллионов долларов, установив тем самым рекорд с марта 2023 года, следует из анализа РИА Новости таможенной статистики Китая.
По сравнению с предшествующим месяцем поставки этого вида продовольствия выросли в пять раз.
При этом все остальные виды зерновых культур продемонстрировали отрицательную динамику за месяц: пшеница просела на 3%, до 401,2 тысячи долларов, ячмень - вчетверо, до 1,027 миллиона, овес - на 14%, до 4,2 миллиона долларов.
Даже гречка, которая в апреле находилась на локальных максимумах, просела в два с половиной раза - до 5,5 миллиона долларов.
Всего по сравнению с апрелем зерновой экспорт из России в Китай уменьшился на 3,4%, до 25,1 миллиона долларов. Страна в мае обеспечила около 4% зернового импорта Китая, а самыми заметными поставщиками стали Австралия (47%), Канада (18%) и Вьетнам (6%).
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ЭкономикаРОССИЯКИТАЙМировая экономикаэкспорткукуруза
 
 
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