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В ЛАГ осудили нападение Израиля на Иран

В ЛАГ осудили нападение Израиля на Иран - 20.06.2025, ПРАЙМ

В ЛАГ осудили нападение Израиля на Иран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Нападение Израиля на Иран является агрессией против международного права и безопасности, которая угрожает всему миру, заявил | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:47+0300

2025-06-20T07:47+0300

2025-06-20T07:47+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Нападение Израиля на Иран является агрессией против международного права и безопасности, которая угрожает всему миру, заявил РИА Новости представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг. "Нападение Израиля, агрессия Израиля против Ирана – это агрессия против международного права, против международной регуляции, против мира, против безопасности. Сейчас такая ситуация возникла в нашем регионе, которая угрожает всем: не только Ближнему Востоку, но всему миру", - сказал собеседник агентства на полях ПМЭФ. Как отметил Шилтаг, в ЛАГ осуждают агрессию Израиля против Ирана, поскольку это агрессия против суверенного государства, что противоречит уставу ООН. По его словам, в Лиге арабских государств также ожидают, примут ли США решение присоединиться к израильским ударам. "Наша позиция – за мир и разрешение этого вопроса мирным путем. И я хочу использовать этот момент, чтобы поблагодарить президента России господина (Владимира) Путина за хорошие слова и хороший призыв сторонам конфликта, Ирану и Израилю, чтобы они остановили этот конфликт и разрешили его мирным путем", - добавил он. В то же время представитель ЛАГ выразил мнение, что конфликт на Ближнем Востоке будет длиться до тех пор, пока не будет решен палестинский вопрос. "Решение палестинского вопроса – центральный вопрос арабских государств. Если мы не разрешаем этот вопрос, на Ближнем Востоке всегда будет конфликт ", - подчеркнул он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

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мировая экономика, общество , израиль, иран, тегеран, рафаэль гросси, дональд трамп