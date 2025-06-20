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"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер"
"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер" - 20.06.2025, ПРАЙМ
"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер"
Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:34+0300
2025-06-20T09:34+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев.
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Энергетика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, Алексей Лихачев, АЭС "Бушер", Росатом, МАГАТЭ
"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер"
Лихачев: удар по АЭС "Бушер" стал бы катастрофой для многих стран
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву.
По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев.
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