https://1prime.ru/20250620/likhachev-858703831.html

"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер"

"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер" - 20.06.2025, ПРАЙМ

"Не знает границ". Лихачев предупредил о последствиях удара по АЭС "Бушер"

Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T09:34+0300

2025-06-20T09:34+0300

2025-06-20T09:34+0300

энергетика

иран

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алексей лихачев

аэс "бушер"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Возможный удар по иранской АЭС "Бушер" привел бы к катастрофе не только для Ирана, но и большого числа других стран, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Теоретически эта авария приведёт к катастрофе не только для Ирана и иранского народа, но и для большого круга стран... До того же Израиля - чуть больше полутора тысяч километров, а в этом смысле радиация границ не знает. Поэтому мы с руководством МАГАТЭ призываем воздержаться от возможных ударов в сторону "Бушера". В зону "Бушера" не должно ничего прилетать. Тогда в этой очень сложной ситуации ирано-израильского конфликта будет хотя бы какой-то свет в конце туннеля", - сказал Лихачев журналисту Life Александру Юнашеву. По словам Лихачеву, атаки на АЭС "совершенно бессмысленны с военно-политической точки зрения". "На станции "Бушер" не обогащается уран и не производится ядерное оружие. Это абсолютно мирный объект, на котором работают мирные люди, в том числе и российские граждане", - добавил Лихачев.

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иран, израиль, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом, магатэ