https://1prime.ru/20250620/likhachev-858724884.html

Лихачев заявил о недопустимости военного риска в отношении АЭС "Бушер"

Лихачев заявил о недопустимости военного риска в отношении АЭС "Бушер" - 20.06.2025, ПРАЙМ

Лихачев заявил о недопустимости военного риска в отношении АЭС "Бушер"

Недопустим даже малейший военный риск в отношении действующего энергоблока иранской АЭС "Бушер", заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:54+0300

2025-06-20T13:54+0300

2025-06-20T13:54+0300

энергетика

россия

алексей лихачев

аэс "бушер"

росатом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – ПРАЙМ. Недопустим даже малейший военный риск в отношении действующего энергоблока иранской АЭС "Бушер", заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев. "В России у нас единая точка зрения с министерством иностранных дел, с правительством о том, что недопустим малейший военный риск в адрес действующего энергоблока", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24" на ПМЭФ. Он уточил, что если подводить итоги последних суток, то ситуация на АЭС "Бушер" в худшую сторону не изменилась и остаётся штатной. При этом он добавил, что российским сотрудникам, особенно тем, у кого там находятся члены семей (всего около 150 человек, в том числе дети), тревожно, хотя коллектив и очень мужественный. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, алексей лихачев, аэс "бушер", росатом