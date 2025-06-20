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МАГАТЭ назвало революцией проект "Прорыв"

МАГАТЭ назвало революцией проект "Прорыв" - 20.06.2025, ПРАЙМ

МАГАТЭ назвало революцией проект "Прорыв"

Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, когда будет доведен до конца, он избавит работу АЭС от отработавшего топлива | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T07:41+0300

2025-06-20T07:41+0300

2025-06-20T07:56+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Российский проект на базе реактора на быстрых нейтронах "Прорыв" станет революцией, когда будет доведен до конца, он избавит работу АЭС от отработавшего топлива с миллионным периодом полураспада, заявил РИА Новости заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков. Он рассказал, что обычный реактор при длительной эксплуатации нарабатывает так называемые минорные актиниды. "Это 0,1% всего отработавшего топлива, но они с миллионным периодом полураспада, за что справедливо критикуют атомную энергетику, и почему и нужна энергетика на быстрых нейтронах. Помимо того, что она замыкает топливный ядерный цикл и использует весь уран-238, превращая его в плутоний, и повторно использует как птица феникс отработанное топливо, они также выжигают, мутируют вот эти актиниды, превращая их в другие короткоживущие элементы, уже сравнимые с той радиоактивностью, которые мы берем из земли, когда добываем уран. В этом направлении работают быстрые реакторы и российский новый проект "Прорыв". Если это будет доведено до конца и мы перейдем на этот метод, то это будет революция, поскольку не будет этих цепочек", - сказал Чудаков агентству на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках стратегического отраслевого проекта "Прорыв" "Росатом" строит в Северске Томской области на площадке "Сибирского химического комбината" (СХК, предприятие топливного дивизиона госкорпорации) опытно-демонстрационный энергетический комплекс IV поколения на основе инновационной реакторной установки на быстрых нейтронах и свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 мощностью 300 МВт. В состав комплекса войдет замыкающий ядерный топливный цикл пристанционный завод, который включает в себя модуль переработки облученного ядерного топлива реактора БРЕСТ и модуль по производству такого ядерного топлива. Проект "Прорыв" направлен на создание новой технологической платформы атомной отрасли с замкнутым ядерным топливным циклом (ЗЯТЦ) на базе реакторов на быстрых нейтронах. Реализация проекта должна обеспечить лидерство российских технологий в мировой атомной энергетике. А ОДЭК впервые в мире продемонстрирует устойчивую работу полного комплекса объектов, обеспечивающих ЗЯТЦ, воплощая в себе новое качество атомной генерации будущего - беспрецедентно безопасной, экологичной, ресурсосберегающей и конкурентоспособной. Пристанционный вариант организации топливного цикла в рамках ОДЭК позволит отработать технологии так называемого "короткого топливного цикла" в минимальные сроки в пределах одной площадки. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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брест, магатэ, росатом