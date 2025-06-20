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VK Play планирует адаптировать магазин под две-три операционные системы - 20.06.2025, ПРАЙМ
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VK Play планирует адаптировать магазин под две-три операционные системы
VK Play планирует адаптировать магазин под две-три операционные системы - 20.06.2025, ПРАЙМ
VK Play планирует адаптировать магазин под две-три операционные системы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. VK Play планирует адаптировать свой магазин и часть игр под две-три российские операционные системы к первому кварталу 2026... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T05:27+0300
2025-06-20T05:27+0300
бизнес
технологии
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. VK Play планирует адаптировать свой магазин и часть игр под две-три российские операционные системы к первому кварталу 2026 года, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке Петербургского международного экономического форума. Он рассказал, что протестировал один из трех прототипов отечественной игровой консоли от компании FPlus - сыграл на ней в адаптированную версию Atomic Heart. "Мы сейчас проводим анализ. Проблема возникает в том, что мы пока ждем ответа, на каких операционных системах будет строиться данная консоль. Потому что адаптировать под все, по-моему, восемь существующих, это очень дорого, я считаю, и нецелесообразно. Но мы три топовые выделили для себя и сейчас ведем исследование, сколько это времени и ресурсов займет на адаптацию. В целом, план такой есть. Если все удастся, то к первому кварталу следующего года мы под две или три операционных системы наш стор и часть игр адаптируем", - сказал Михеев. По его мнению, у таких разработок есть перспективы. Но чтобы завоевать свою аудиторию, производителям стоит смотреть на детский и подростковый сегмент: "очень сложно людей, которые уже привыкли к всем различным разнообразиям устройств, пересадить на какую-то альтернативу". Кроме того, в продвижении российской консоли нужно концентрироваться не только на создании "железа", но и на разработке контента для нее. "Все текущие консоли, общедоступные в мире, продаются только за счет контента, который есть на этих консолях. … Нужно вкладываться и инвестировать в создание контента. И в образовательный, развлекательный детский контент на сегодняшний день вкладываться, я считаю, более правильно и чуть проще. Меньше конкуренции на сегодняшний день. И потихонечку детей пересаживать в микроустройство будет гораздо проще", - объяснил он. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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4.7
96
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
бизнес, технологии, россия
Бизнес, Технологии, РОССИЯ
05:27 20.06.2025
 
VK Play планирует адаптировать магазин под две-три операционные системы

VK Play планирует адаптировать магазин под две-три российские операционные системы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. VK Play планирует адаптировать свой магазин и часть игр под две-три российские операционные системы к первому кварталу 2026 года, рассказал в беседе с РИА Новости руководитель игровых юнитов VK - VK Play и "Игры на социальных платформах" - Александр Михеев на площадке Петербургского международного экономического форума.
Он рассказал, что протестировал один из трех прототипов отечественной игровой консоли от компании FPlus - сыграл на ней в адаптированную версию Atomic Heart.
"Мы сейчас проводим анализ. Проблема возникает в том, что мы пока ждем ответа, на каких операционных системах будет строиться данная консоль. Потому что адаптировать под все, по-моему, восемь существующих, это очень дорого, я считаю, и нецелесообразно. Но мы три топовые выделили для себя и сейчас ведем исследование, сколько это времени и ресурсов займет на адаптацию. В целом, план такой есть. Если все удастся, то к первому кварталу следующего года мы под две или три операционных системы наш стор и часть игр адаптируем", - сказал Михеев.
По его мнению, у таких разработок есть перспективы. Но чтобы завоевать свою аудиторию, производителям стоит смотреть на детский и подростковый сегмент: "очень сложно людей, которые уже привыкли к всем различным разнообразиям устройств, пересадить на какую-то альтернативу".
Кроме того, в продвижении российской консоли нужно концентрироваться не только на создании "железа", но и на разработке контента для нее.
"Все текущие консоли, общедоступные в мире, продаются только за счет контента, который есть на этих консолях. … Нужно вкладываться и инвестировать в создание контента. И в образовательный, развлекательный детский контент на сегодняшний день вкладываться, я считаю, более правильно и чуть проще. Меньше конкуренции на сегодняшний день. И потихонечку детей пересаживать в микроустройство будет гораздо проще", - объяснил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
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