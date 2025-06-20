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ЕС рискует выйти из игры по низкоорбитальным спутникам, заявил Макрон

ЕС рискует выйти из игры по низкоорбитальным спутникам, заявил Макрон - 20.06.2025, ПРАЙМ

ЕС рискует выйти из игры по низкоорбитальным спутникам, заявил Макрон

ЕС рискует "выйти из игры" по низкоорбитальной спутниковой программе, заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщив, что Франция в 2026 году организует | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:57+0300

2025-06-20T16:57+0300

2025-06-20T16:57+0300

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ПАРИЖ, 20 июн - ПРАЙМ. ЕС рискует "выйти из игры" по низкоорбитальной спутниковой программе, заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщив, что Франция в 2026 году организует саммит во вопросам освоения космоса, целью которого станет привлечение частных и государственных инвестиций для развития этого сектора. "SpaceX встряхнула рынок, Amazon тоже запускает спутники. Китай не сильно отстает, и я думаю, что нам всем нужно быть очень здравомыслящими. Европейцы были на грани полного выхода из игры в плане низкоорбитальных спутников", - заявил президент в ходе посещения международного авиасалона "Ле-Бурже" в пятницу, его слова приводит агентство Франс Пресс. Он отметил, что Европа должна стать "космической державой" и добиться автономии в этом секторе, отметив, что ЕС "пропустил несколько поворотных моментов" в последние годы, "будь то в плане многоразовых или модульных пусковых установок". "Мы не можем согласиться с тем, чтобы нам и нашим партнерам пришлось переходить на неевропейские группировки на низкой орбите или зависеть от них", - заявил французский президент, назвав группировки Eutelsat и Oneweb "стратегическим сокровищем". Макрон сообщил также, что к октябрю будет подготовлена "французская национальная космическая стратегия", которая будет скоординирована с европейской. "Франция в начале 2026 года проведет "Космический саммит" для консолидации этой нашей космической стратегии и привлечения государственных и частных партнеров по всей планете", - сказал он. Макрон подчеркнул, что при подготовке будущих бюджетных рамок "космос должен стать ключевым вопросом", и отметил необходимость вкладывать "больше европейских денег в космос", не забывая при этом "продолжать привлекать частный капитал". Накануне стало известно, что французское государство станет главным акционером Европейского спутникового оператора Eutelsat, конкурента проекта Илона Маска Starlink, о чем компания сообщила в коммюнике. К концу 2025 года компания готовит увеличение капитала на 1,35 млрд евро, и Франция, уже владеющая 13% акций, увеличит свою долю почти до 30%, инвестировав 717 миллионов евро.

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технологии, мировая экономика, франция, париж, китай, эммануэль макрон, ес, eutelsat