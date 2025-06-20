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Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики

Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ

Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики

В России заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЮАР в сфере экономики и инвестиций, ценят доверительный политический диалог между странами,... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T13:23+0300

2025-06-20T13:23+0300

2025-06-20T13:23+0300

экономика

россия

юар

санкт-петербург

валентина матвиенко

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЮАР в сфере экономики и инвестиций, ценят доверительный политический диалог между странами, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече c вице-президентом Южно-Африканской Республики Полом Машатиле. "Доверие и взаимное уважение неизменно присущи двусторонним отношениям России и ЮАР. Мы заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики и инвестиций", - сказала политик в ходе переговоров. Беседа состоялась "на полях" проходящего в Санкт-Петербурге XXVIII Петербургского международного экономического форума. Спикер СФ отметила, что отношения со странами Африканского континента являются для России одним из важнейших внешнеполитических приоритетов. Она приветствовала активное участие представителей ЮАР в международных мероприятиях в России, высокий уровень двусторонних контактов. "Мы всегда рассматривали и рассматриваем Южно-Африканскую Республику в качестве надёжного, проверенного совместной борьбой с режимом апартеида партнёра. Ценим налаженный между Россией и ЮАР доверительный политический диалог. Регулярные контакты президентов наших стран подтверждают нацеленность на дальнейшее развитие стратегического партнёрства", - сказала Матвиенко. Она также отметила насыщенную программу работы делегации ЮАР на площадке ПМЭФ. Стороны констатировали общность подходов по вопросам глобального развития, что позволяет эффективно взаимодействовать в "Группе двадцати", где ЮАР председательствует в этом году, а также в рамках ООН, БРИКС и на других международных площадках. Кроме того, собеседники отметили хороший уровень двусторонних межпарламентских связей.

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россия, юар, санкт-петербург, валентина матвиенко, оон