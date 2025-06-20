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Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики
Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики - 20.06.2025, ПРАЙМ
Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики
В России заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЮАР в сфере экономики и инвестиций, ценят доверительный политический диалог между странами,... | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T13:23+0300
2025-06-20T13:23+0300
экономика
россия
юар
санкт-петербург
валентина матвиенко
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЮАР в сфере экономики и инвестиций, ценят доверительный политический диалог между странами, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече c вице-президентом Южно-Африканской Республики Полом Машатиле. "Доверие и взаимное уважение неизменно присущи двусторонним отношениям России и ЮАР. Мы заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики и инвестиций", - сказала политик в ходе переговоров. Беседа состоялась "на полях" проходящего в Санкт-Петербурге XXVIII Петербургского международного экономического форума. Спикер СФ отметила, что отношения со странами Африканского континента являются для России одним из важнейших внешнеполитических приоритетов. Она приветствовала активное участие представителей ЮАР в международных мероприятиях в России, высокий уровень двусторонних контактов. "Мы всегда рассматривали и рассматриваем Южно-Африканскую Республику в качестве надёжного, проверенного совместной борьбой с режимом апартеида партнёра. Ценим налаженный между Россией и ЮАР доверительный политический диалог. Регулярные контакты президентов наших стран подтверждают нацеленность на дальнейшее развитие стратегического партнёрства", - сказала Матвиенко. Она также отметила насыщенную программу работы делегации ЮАР на площадке ПМЭФ. Стороны констатировали общность подходов по вопросам глобального развития, что позволяет эффективно взаимодействовать в "Группе двадцати", где ЮАР председательствует в этом году, а также в рамках ООН, БРИКС и на других международных площадках. Кроме того, собеседники отметили хороший уровень двусторонних межпарламентских связей.
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россия, юар, санкт-петербург, валентина матвиенко, оон
Экономика, РОССИЯ, ЮАР, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Валентина Матвиенко, ООН
13:23 20.06.2025
 
Матвиенко оценила сотрудничество России и ЮАР в сфере экономики

Матвиенко: Россия заинтересована в сотрудничестве с ЮАР в сфере экономики

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. В России заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество с ЮАР в сфере экономики и инвестиций, ценят доверительный политический диалог между странами, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече c вице-президентом Южно-Африканской Республики Полом Машатиле.
"Доверие и взаимное уважение неизменно присущи двусторонним отношениям России и ЮАР. Мы заинтересованы расширять взаимовыгодное сотрудничество в сфере экономики и инвестиций", - сказала политик в ходе переговоров. Беседа состоялась "на полях" проходящего в Санкт-Петербурге XXVIII Петербургского международного экономического форума.
Спикер СФ отметила, что отношения со странами Африканского континента являются для России одним из важнейших внешнеполитических приоритетов. Она приветствовала активное участие представителей ЮАР в международных мероприятиях в России, высокий уровень двусторонних контактов.
"Мы всегда рассматривали и рассматриваем Южно-Африканскую Республику в качестве надёжного, проверенного совместной борьбой с режимом апартеида партнёра. Ценим налаженный между Россией и ЮАР доверительный политический диалог. Регулярные контакты президентов наших стран подтверждают нацеленность на дальнейшее развитие стратегического партнёрства", - сказала Матвиенко.
Она также отметила насыщенную программу работы делегации ЮАР на площадке ПМЭФ.
Стороны констатировали общность подходов по вопросам глобального развития, что позволяет эффективно взаимодействовать в "Группе двадцати", где ЮАР председательствует в этом году, а также в рамках ООН, БРИКС и на других международных площадках.
Кроме того, собеседники отметили хороший уровень двусторонних межпарламентских связей.
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ЭкономикаРОССИЯЮАРСАНКТ-ПЕТЕРБУРГВалентина МатвиенкоООН
 
 
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