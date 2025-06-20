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Intelion вложит средства в первый в России дата-центр с ИИ и майнингом

Intelion вложит средства в первый в России дата-центр с ИИ и майнингом - 20.06.2025, ПРАЙМ

Intelion вложит средства в первый в России дата-центр с ИИ и майнингом

Оператор инфраструктуры дата-центров Intelion открыл в Самаре первую в России площадку, где объединены добыча майнинга криптовалют и обучение моделей... | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T16:54+0300

2025-06-20T16:54+0300

2025-06-20T16:54+0300

пмэф-2025

финансы

россия

самарская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - ПРАЙМ. Оператор инфраструктуры дата-центров Intelion открыл в Самаре первую в России площадку, где объединены добыча майнинга криптовалют и обучение моделей искусственного интеллекта, в первый этап вложен 1 миллиард рублей, с расширением мощностей инвестиции превысят 12 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в компании. "В рамках Петербургского международного экономического форума компания Intelion анонсировала запуск дата-центра в Самарской области, ориентированного на высокопроизводительные энергоемкие вычисления. Это первая площадка, где в едином технологическом контуре объединены вычислительные задачи: от добычи цифровых активов до обучения моделей искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. На площадке уже введена в эксплуатацию собственная высоковольтная подстанция напряжением 220/100 кВ и запущена первая очередь центра обработки данных под майнинг мощностью 24 МВт. В пресс-службе Intelion агентству уточнили, что общая мощность проекта составит 100 МВт. "Суммарные инвестиции в проект превысили 1 миллиард рублей на текущий момент. В рамках последующего расширения количества серверных стоек и количества собственных серверов вложения превысят 12 миллиардов рублей", - добавили в компании. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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финансы, россия, самарская область