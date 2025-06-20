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Медь дешевеет после заседания центробанка Китая
Медь дешевеет после заседания центробанка Китая - 20.06.2025, ПРАЙМ
Медь дешевеет после заседания центробанка Китая
Стоимость меди заметно снижается в пятницу утром после заседания центробанка Китая, свидетельствуют данные торгов. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T09:45+0300
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МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди заметно снижается в пятницу утром после заседания центробанка Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.36 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,81%, до 4,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,42%, до 9 615 долларов, стоимость алюминия - на 1%, до 2 521.5 доллара, цинка - выросла на 0,15%, до 2 640,5 доллара. Центробанк Китая сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%. Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.
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рынок, торги, финансы, китай, москва
Экономика, Рынок, Торги, Финансы, КИТАЙ, МОСКВА
Медь дешевеет после заседания центробанка Китая
Медь дешевеет почти на 2% после решений центробанка Китая
МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. Стоимость меди заметно снижается в пятницу утром после заседания центробанка Китая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.36 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 1,81%, до 4,765 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,42%, до 9 615 долларов, стоимость алюминия - на 1%, до 2 521.5 доллара, цинка - выросла на 0,15%, до 2 640,5 доллара.
Центробанк Китая сохранил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3%. Пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, осталась на уровне 3,5%.
Китай - крупнейший импортер и потребитель меди, поэтому инвесторы следят за сведениями относительно экономики страны и решениями центробанка.
Стоимость меди растет в среду после снижения днем ранее