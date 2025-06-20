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Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи - 20.06.2025, ПРАЙМ
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Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи - 20.06.2025, ПРАЙМ
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи
Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:02+0300
2025-06-20T14:02+0300
пмэф-2025
бизнес
рынок
владимир мединский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. "Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу", - пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бизнес, рынок, владимир мединский
ПМЭФ-2025, Бизнес, Рынок, Владимир Мединский
14:02 20.06.2025
 
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи

Мединский посоветовал жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи

© POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время российско-украинских переговоров
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи.
"Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу", - пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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