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Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи

Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи - 20.06.2025, ПРАЙМ

Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи

Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. | 20.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-20T14:02+0300

2025-06-20T14:02+0300

2025-06-20T14:02+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. "Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу", - пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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бизнес, рынок, владимир мединский