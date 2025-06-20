https://1prime.ru/20250620/medinskiy-858725601.html
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи - 20.06.2025, ПРАЙМ
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи
Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. | 20.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-20T14:02+0300
2025-06-20T14:02+0300
2025-06-20T14:02+0300
пмэф-2025
бизнес
рынок
владимир мединский
https://cdnn.1prime.ru/img/83653/61/836536159_0:0:2763:1554_1920x0_80_0_0_a579204cc54f97490ce2f4e7f21104d1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи. "Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу", - пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20250620/rubl-858701003.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83653/61/836536159_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6225d6adee8a92b471ee06a67615501a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рынок, владимир мединский
ПМЭФ-2025, Бизнес, Рынок, Владимир Мединский
Мединский предложил жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи
Мединский посоветовал жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - ПРАЙМ. Помощник президента РФ Владимир Мединский в шутку посоветовал путешественникам во времени жить "дня на два пораньше", чтобы знать котировки биржи.
"Значит, рассказываю: жить надо в любую эпоху дня на два пораньше, чтобы знать котировки биржи. Шучу", - пошутил Мединский на полях ПМЭФ, отвечая на вопрос, в какую эпоху он хотел бы жить.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Греф рассказал, какой курс доллара является равновесным